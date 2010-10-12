Gazze değil Yenimahalle!

CHP’li Yenimahalle Belediyesi’ne bağlı kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki gecekondu semti Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yine Filistin’i aratmayan görüntüler yaşandı. Geçtiğimiz hafta mahalle sakinleri ile yaşanan taşlı sopalı kavganın ardından dün de yüzlerce çevik kuvvet, zabıta ekipleri ve iş makineleri ile yıkıma gelen belediye yetkilileri direnişle karşılaştı. Ellerinde mahkemenin yıkımın durdurulması yönünde kararı bulunduğunu söyleyen mahalleli, “Yenimahalle Belediyesi kanun tanımıyor, suç işliyor” dediler. Mahalleliye karşı biber gazı kullanan çevik kuvvet ekiplerinin sert tavrı dikkat çekerken zabıta ekipleri de kendisini adeta polis yerine koyarak halka karşı şiddet kullandı.



15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Belediyeye ait onlarca kamyon ve kepçenin mahalleye girmesine izin vermek istemeyen vatandaşlardan bazıları çıkan arbedede çeşitli yerlerinden yaralandı. Çatışmanın ardından 65 yaşında tansiyon hastası yaşlı bir kadın dâhil 3’ü bayan 15 kişi gözaltına alındı. Evlerinin yıkılmasına, “Burası İsrail değil, Türkiye” diye tepki gösteren vatandaşların uzun direnişinin ardından 15 kadar ev yıkıldı. Çevik kuvvet ekipleri sokaklara barikat kurarak yıkımın olduğu evlere vatandaşların yaklaşmasına izin vermezken ev sahipleri çatılara çıkarak evlerini yıkmaya gelen kepçelere karşı direndiler. Oğluyla birlikte çatıya çıkarak evinin yıkılmasına uzun süre direnen bir kadın, “Sizin eviniz yok mu, benim imkânım olsa burada oturur muydum, ne verdiniz de ne istiyorsunuz?” diye tepki gösterdi. Belediye yetkilileri kadını evin yıkılmayacağı konusunda ikna edip indirdikten sonra kapıyı kırıp eşyaları çıkararak evi yıktılar.



ZABITA SANKİ POLİS



Yıkım esnasında yaşanan arbedede zabıta ve çevik kuvvet ekiplerinin sert müdahalesinden gazeteciler de nasibini aldı. Bir gazeteci başından yaralanırken belediye zabıtasının da polis gibi davrandığı görüldü. Zabıta ekipleri yıkımı fotoğraflayan bir gazetecinin fotoğraf makinesine el koyarak makinenin batarya ve hafıza kartına el koydular. Belediyeye olan kızgınlıklarını olay yerinde Yeni Akit’e dile getiren mahalle sakinleri ise, ellerindeki mahkeme kararını göstererek, “Belediye kanun tanımıyor. Elimizde mahkemenin, ‘yıkımın durdurulması’ kararı var. Belediye evlerimize karşı bir daire vereceğini, ancak 3+1 bir daire için bizden 100 bin lira alacağını söylüyor. Hem evlerimizi yıkacak hem de bize ev satacak. Bunu nasıl kabul ederiz” dediler.



İŞTE MAHKEMENİN KARARI



Mahallelinin, “Yıkım işleminin ve işlemin dayandığı meclis kararının iptali ve yürütmenin durdurulması” istemiyle 26 Temmuz’da Ankara 6. İdare Mahkemesi’ne yaptığı başvuru ile ilgili mahkeme mahalle sakinlerinin talebini haklı buldu. 29 Eylül 2010 tarihli mahkeme kararında şöyle denildi: “Dava konusu işlem ile icra tarihi arasındaki zaman aralığının dava açılması halinde mahkemece çözümlenebilmesine yetecek makul bir süreden az olması ve yine işlemin icrası halinde doğacak zararın telafisi imkansız olması nedeniyle işlemin icrasından sonra hukuka uygunluk denetimi yapılarak uyuşmazlık çözümlenmesi suretiyle mahkemece verilen kararın artık uygulanma imkanı kalmayacağı açık olduğundan idarenin savunası alınıp ya da savunma verme süresi dolup yeni bir karar verilinceye kadar işlemin yürütmesinin durdurulmasına, savunma verme süresinin (30) gün olarak belirlenmesine 28.09.2010 tarihinde oy birliği ile karar verildi.”