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Gazze ABD’nin ’Yüzyılın Anlaşması’ planını protesto ediyor

Gazze halkı, ABD’nin Filistin-İsrail meselesinin çözümü için önerdiği Yüzyılın Anlaşması planını protesto ediyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:58
Gazze ABD’nin ’Yüzyılın Anlaşması’ planını protesto ediyor

Gazze halkı, ABD’nin Filistin-İsrail meselesinin çözümü için önerdiği Yüzyılın Anlaşması planını protesto ediyor.


Gazzeliler, ABD tarafından İsrail-Filistin barışı için sunulan Yüzyılın Anlaşması planını protesto etmek üzere greve gitti. ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in hazırladığı plan, Arap ülkeleri ile Filistin’e 50 milyar dolarlık yatırımı öngörürken, Gazzeliler problemin siyasi olduğunu savunuyor. Filistin meselesinin iktisadi değil siyasi bir mesele olduğunu ve geçici ekonomik planlarla çözülemeyeceğini savunan Gazze halkı, Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen toplantıları protesto etmek için greve gitti.


ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in ’Barış ve Refah’ projesini protesto eden Gazzelilerden Muhammed Nasır, Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırılan ABD planının Filistin meselesini çözmeyip, İsrail’in Filistin’deki işgalini sürdürmesini öngördüğünü söyledi. Muhammed Nasır, “Bahreyn’de başlayan ’Barış ve Refah’ çalışma atölyesini protesto ediyoruz. Bu barış planı vatandaşlık haklarımızı ve mültecilerin geri dönmelerini kapsamıyor. Üstelik bu proje Filistin yönetiminin mali ve ekonomik kuşatmasını kalıcı hale getirmek istiyor. Bizim meselemiz bir finans meselesi değil. Bizim meselemiz İsrail’in Filistin topraklarını işgali meselesidir. Filistinliler sürekli öldürülüyor. Bizim meselemiz Filistin insan haysiyetidir. Filistin toprakları yağmalandı. Kudüs Yahudileştirildi. Gazze kuşatıldı, ekonomik ve sosyal yönden tahrip edildi” dedi.


Manama’daki toplantıları protesto eden Gazzelilerden İbrahim Draidy de bütün Filistinlilerin ABD’nin barış projesine karşı cephe almasını isteyerek, Filistin meselesine ekonomik değil siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Draidy, "Filistin lideri Mahmut Abbas’a güvenmeliyiz. O meşru temsilcimizdir. Ülkemiz için neyin iyi neyin kötü olduğunu bilir. Benim Bahreyn devletine mesajım, 70 yıldır işgal altında acı çeken Filistin için gerçek eşitliği savunmayan bir çözüm yoksa bu konferansın başarılı olma şansı yoktur” dedi.


Gazze Şeridi’nin birçok yerine büyük pankartlar asılarak Filistinlilerin Bahreyn’deki Amerikan barış projesine karış olduğu kaydedildi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:58
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