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Gazişehir Kadın taraftarlardan Polisgücü’ne tam destek

Türkiye’nin hokey alanındaki efsane takımı Gazinatep Polisgücü Spor Kulübü kadın ve erkek hokey takımlarını kapta ziyaret eden Gazişehir Kadın Tarafları sporcularla sohbet ederek maçlarda gerekli taraftar desteğini verme sözü vererek Avrupa Şampiyonasında başarılar dilediler.

04 Haziran 2019 Salı 11:09
Gazişehir Kadın taraftarlardan Polisgücü’ne tam destek

Türkiye’nin hokey alanındaki efsane takımı Gazinatep Polisgücü Spor Kulübü kadın ve erkek hokey takımlarını kapta ziyaret eden Gazişehir Kadın Tarafları sporcularla sohbet ederek maçlarda gerekli taraftar desteğini verme sözü vererek Avrupa Şampiyonasında başarılar dilediler.


Gazişehir Kadın taraftarlar Gaziantep Polisgücü Spor kadın ve erkek hokey takımlarına destek vermek üzere çalışmaların yürütüldüğü kampı ziyaret ettiler. Sporcularla yakından ilgilenen ve Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkan Vekili Celal Akarçay’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya, “Bundan sonra bütün maçları yakından tapi edecek ve her iki takımımıza da gerekli desteği vereceğiz. Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Avrupa’da bilinirliliği en yüksek takımlar arasında yer alan Gaziantep’in efsane takımıdır. Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında kadın ve erkek takımlarımıza başarılar diliyor iki Avrupa Şampiyonluk kupasını birden Gaziantep’e kazandırmalarını temenni ediyoruz. Yıllardır Avrupa liglerinde Türkiye’yi başarıyla temsil eden ve her şampiyonadan şampiyonluk kupası alarak dönen Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü’nü Başkanları Mehmet Kaplan’ın şahsında kutluyor, 7-10 Haziran tarihleri arasında Alanya ve Ukrayna’da oynanacak şampiyonada başarılar diliyorum” dedi.


Gaziantep Polisgücü Spor Kubü Baş antrenörü Yusuf Kasım’la da el sıkışarak maçlara destek vereceklerini açıklayan Gazişehir Kadın taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya sporcularla da yakından ilgilenerek antrenmanları yakından takip etti.


“Hokey sahasının eksikleri acil giderilmeli”


Gaziantep’te yeni inşası tamamlanan ancak seyirci tribünleri ve ışıklandırılması bir türlü yapılmayan hokey sahasının eksiklerinin acilen tamamlanması gerektiğini de ifade eden Gaziantep Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya, “Gaziantep’in efsane hokey takımları var. Yaklaşık 46 kulüp ve iki bin civarında lisanslı sporcusu var. Yapılan tesis gayet güzel ama eksik. Ulusal ve uluslar arası organizasyonların Gaziantep’e verilebilmesi için bu eksiklerin acilen yapılması ve sahanın dünya hokey camiasına hizmet vermesi gerekiyor. Türkiye Hokey Federasyonu ve Avrupa Hokey Federasyonunun Gaziantep’te ki sahanın eksikleri giderilene kadar buraya organizasyon vermeyeceklerini öğrendim. Çok üzüldüm. Bu işte Sayın Valimiz Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in devreye girerek soruna çözmesini bekliyoruz. Ulusal ve uluslararası organizasyonlar Gaziantep ekonomisine çok önemli katma değerler sağlayacaktır. Gençlik Spor Müdürlüğünü acil göreve davet ediyoruz. Burada taraftarların oturup maç izleyeceği bir türübün yok, gece maçları için ışıklandırma yok. Spor kenti Gaziantep’e yakışmıyor. Dünya standartlarında efsane takımların olsun ama tesisin yetersiz olsun. Bu eksiklerin bayram sonrası tamamlanacağını umuyoruz. Gaziantep’in ev sahibi olduğu Açık Alan Erkekler Avrupa Şampiyonası bundan dolaylı Alanya’ya verilmiş. Yazıktır, günahtır. Bu kente katma değer sağlayacak bu organizasyonlar eksikler tamamlanana kadar Gaziantep’e verilmeyecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 11:09
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