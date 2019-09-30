Gazişehir Göztepe maçı canlı takip Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Gazişehir ile Göztepe karşı karşıya geliyor. İşte, Gazişehir Göztepe maçının canlı takibi...

Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Gazişehir ile Göztepe karşı karşıya geliyor. İşte, Gazişehir Göztepe maçının canlı takibi... CANLI MAÇ SKORU: 0-0

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