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Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları

- Yeni transfer Morais, takımla çalışmalara başladı

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:00
Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmalarıyla sürerken ana bölümünde ise koşu ağırlıklı dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.

Gaziantep ekibinin dün 2 yıllık resmi sözleşme imzaladığı Brezilyalı sol bek Junior Morais, ilk kez takımla çalışmalara başladı.



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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:00
  1. Gazişehir Gaziantep
  2. Junior Morais
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. yeni sezon hazırlıkları

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