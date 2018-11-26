Gazişehir Gaziantep'te hedef galibiyet serisi





GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Bolsupor karşısında alınan galibiyetin önemini vurgulayarak, seri yakalamak istediklerini söyledi.

Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boluspor karşısında elde edilen galibiyetin, ligin üst sıralarına tutunabilmeleri açısında çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bundan sonra alınacak galibiyetlerin, kendilerini puan sıralamasında daha iyi noktalara taşıyacağını ifade eden Altıparmak, "Boluspor galibiyetinin daha anlamlı olması için, bir seri yakalamalıyız." dedi.

Altıparmak, devre arasına kadar elde edebildikleri kadar puan toplamak istediklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Artık her maç final niteliğinde. Bu süreyi en az hasarla atlatmalıyız. Çünkü asıl iş, ligin ikinci yarısında olacak. Bir anlamda asıl lig, devre arasından sonra başlayacak. Biz şampiyonluk istiyoruz. Bunun için de ilk 2 içerisinde olmanın hesabını yapacağız. Bu anlamda iç saha veya deplasman ayrımı yapmaksızın, her maçı kazanmak istiyoruz."

Ligin 9. haftasında Ümraniyespor ile yapılan karşılaşmayla Gaziantep ekibinin başında ilk maçına çıkan Mehmet Altıparmak, geride kalan 5 müsabakada 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Gazişehir Gaziantep, ligin 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü Giresunspor'a konuk olacak.



