THY- Noukşot
0553 313 94 23

Gazişehir Gaziantep'te hedef galibiyet serisi

- Teknik direktör Mehmet Altıparmak:"Boluspor galibiyetinin daha anlamlı olması için, bir seri yakalamalıyız"

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:57
Gazişehir Gaziantep'te hedef galibiyet serisi


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Bolsupor karşısında alınan galibiyetin önemini vurgulayarak, seri yakalamak istediklerini söyledi.

Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boluspor karşısında elde edilen galibiyetin, ligin üst sıralarına tutunabilmeleri açısında çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bundan sonra alınacak galibiyetlerin, kendilerini puan sıralamasında daha iyi noktalara taşıyacağını ifade eden Altıparmak, "Boluspor galibiyetinin daha anlamlı olması için, bir seri yakalamalıyız." dedi.

Altıparmak, devre arasına kadar elde edebildikleri kadar puan toplamak istediklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Artık her maç final niteliğinde. Bu süreyi en az hasarla atlatmalıyız. Çünkü asıl iş, ligin ikinci yarısında olacak. Bir anlamda asıl lig, devre arasından sonra başlayacak. Biz şampiyonluk istiyoruz. Bunun için de ilk 2 içerisinde olmanın hesabını yapacağız. Bu anlamda iç saha veya deplasman ayrımı yapmaksızın, her maçı kazanmak istiyoruz."

Ligin 9. haftasında Ümraniyespor ile yapılan karşılaşmayla Gaziantep ekibinin başında ilk maçına çıkan Mehmet Altıparmak, geride kalan 5 müsabakada 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Gazişehir Gaziantep, ligin 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü Giresunspor'a konuk olacak.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 12:57
  1. Boluspor
  2. Futbol
  3. Galibiyet
  4. Gazişehir Gaziantep
  5. Giresunspor
  6. Mehmet Altıparmak
  7. Spor Toto 1. Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında karar
    1. FETÖ'nün askeri yargı yapılanması..
    2. Öğretmenlerin mesleki gelişimi yeniden..
    3. Sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor
    4. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları..
    5. Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu arasında..
    6. Kastamonu'da ulaşıma sis engeli
    7. CHP, zulüm demek
    8. Yürüme yetisini kaybetmeyecek
    9. Hakan Bahadır kimdir?
    10. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    11. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    12. Günün ilk yarısında en çok değer..
    13. FETÖ’nün yargı yapılanmasına ceza yağdı
    14. YEDAŞ bağlantı başvurusunu dijital..
    15. Yılmaz'dan CHP'ye yerel seçim göndermesi
    16. GÜNCELLEME - Sivas'ta tren kazası
    17. İstanbul’un galibi AK Parti olacak
    18. GÜNCELLEME 2 - Kaşıkçı cinayetine..
    19. Gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait uçak..
    20. beIN Media ile Anadolu Üniversitesi,..
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'