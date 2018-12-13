Gazişehir Gaziantep'in gözü Süper Lig'de





GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini belirterek, bu inançla yollarına devam edeceklerini söyledi.

Altıparmak, Gençlerbirliği maçı öncesinde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen son idmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen haftaki Balıkesirspor Baltok maçı öncesinde her şeyin istedikleri gibi gerçekleştiğini ancak kendilerinin galibiyete uzanamadığını dile getirdi.

Futbolda kazanmak gibi kaybetmenin de olduğunu anlatan Altıparmak, "İllaki kaybedecektik ama o hafta geçen hafta olmamalıydı. Muhteşem bir taraftarımız vardı. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bu mağlubiyet bizim şevkimizi kırmayacak, taraftarımızın şevkinin de kırılmasını istemiyoruz. Biz Allah'ın izniyle sezon sonunda şampiyon olacağız. Bu inançla devam edeceğiz." dedi.

Görevde bulunduğu 7 haftada 14 puan topladıklarını ve 2 puan ortalaması tutturduklarını belirten Altıparmak, şöyle konuştu:

"Bizden önce yaşanan puan kayıplarını yavaş yavaş kapatacağız. Önemli olan mağlubiyetlerde birlik ve beraberliğimizi korumak. Önümüzde çok önemli bir Gençlerbirliği karşılaşması var. Bu maçın da diğer maçlardan pek bir farkı yok. Çünkü kazandığımızda yine 3 puan alacağız. Daha kaliteli ve güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Gücümüzü biliyoruz. Galip gelmek için oynayacağız. Kazanmak adına sahada her mücadeleyi vereceğiz. İyi futbolla 3 puanı hak eden taraf olmak istiyoruz."

Mehmet Altıparmak, oyuncuya dayalı bir anlayışlarının olmadığını, eksikler bulunmasına rağmen Gençlerbirliği deplasmanında da takım oyunlarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan, ligin 16. haftasında 15 Aralık Cumartesi günü Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Gazişehir Gaziantep, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları geçen Gökhan Alsan ile Yalçın Kılınç takımla çalışmalara başladı.