0553 313 94 23

Gazişehir Gaziantep'e Brezilyalı sol bek

- Gaziantep ekibi, Junior Morais'i renklerine bağladı

05 Temmuz 2019 Cuma 14:26
Gazişehir Gaziantep'e Brezilyalı sol bek


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Brezilyalı futbolcu Junior Morais ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Romanya 1. Lig ekiplerinden FCSB'de forma giyen Brezilyalı sol bek Junior Morais ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, 2 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"22 Temmuz 1986 yılında Brezilya'nın Sao Luis şehrinde dünyaya gelen Morais, 2011 yılında Portekiz ligi takımlarından Freamunde'ye transfer oldu. Sırasıyla Astra Giurgiu ve FCSB takımlarında forma giyen Morais, kariyerinde 359 resmi karşılaşmaya çıktı, bu sürede 14 gol atıp, 38 kez asist yaptı. UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde de toplam 50 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı oyuncu, kariyerinde 3 kez de şampiyonluk sevinci yaşadı."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:26
  1. Futbol
  2. Gazişehir Gaziantep
  3. Junior Morais
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. transfer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya AKEV Üniversitesi öğretim üyesi alacak | Başvurular nasıl yapılacak?
    1. Antalya AKEV Üniversitesi öğretim..
    2. TFF’nin Trabzonlu yöneticileri basın..
    3. Akıncı Üssü davası
    4. MKE Ankaragücü’nde Olağanüstü Genel..
    5. Afganistan’da 5 okul daha Türkiye..
    6. Kemal Kılıçdaroğlu çark etti: Biz eski..
    7. Trabzonspor yönetiminden Çaykara..
    8. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    9. Tarıma dayalı ihtisas bölgesinde sona..
    10. Başakşehir Şehir Hastanesi’nin..
    11. Avrupa Şampiyonu judocu altınla..
    12. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    13. Otostopçuları gasp eden zanlılar..
    14. Karaman’da domuz kuyruğu getiren..
    15. Çanakkale'de 93 düzensiz göçmen..
    16. Osmanlı döneminden kalma tarihi konak..
    17. Nevşehir Belediyespor’da 3 imza
    18. En fazla kaybettiren BES fonları
    19. Acıgöl’de uyuşturucu taciri 1 kişi..
    20. Didim’de Su Ürünleri Organize Sanayi..
    21. En fazla kazandıran BES fonları
    22. Kayserispor’da 7 futbolcu idmanda yoktu
    23. Seyyar piyangocu biletlerini otobüste..
    24. Şehitkamil’de öğrenciler Kur’an-ı..
    25. Ahlat’ta milli eğitim müdürleri..
    26. BES fonu istatistikleri
    27. (Özel) Denizli Garı’nın asırlık..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruları..
    29. Kategorilerine göre en fazla..
    30. Bastonuyla tıkanan mazgalı temizleyen..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik