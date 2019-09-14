Gazişehir Beşiktaş maçı canlı takip Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir FK ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Gazişehir Beşiktaş maçı canlı takip...

Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir FK ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Gazişehir Beşiktaş maçı canlı takip... Canlı maç skoru:0-1 Gazişehir FK ilk 11'i GÜNAY GÜVENÇ EL HADJI PAPY MISON DJILOBODJI ALIN DORINEL TOŞCA OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE GÜRAY VURAL IRANEUTON SOUSA MORIAS JUNIOR OĞUZ CEYLAN SOULEYMANE DIARRA PATRICK TWUMASI ABDUL AZIZ TETTEH JEAN ARMEL KANA BIYIK Beşiktaş ilk 11'i LORIS SVEN KARIUS GÖKHAN GÖNÜL DOMAGOJ VIDA VICTOR RUIZ TORRE CANER ERKİN MOHAMED NASER ELSAYED ELNENY DORUKHAN TOKÖZ ADEM LJAJIC ABDOULAY DIABY GEORGES KEVIN NKOUDOU MBIDA GÜVEN YALÇIN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.