Gazişehir Beşiktaş maçı canlı takip
Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir FK ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Gazişehir Beşiktaş maçı canlı takip...14 Eylül 2019 Cumartesi 20:02
Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir FK ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Gazişehir Beşiktaş maçı canlı takip...
Canlı maç skoru:0-1
Gazişehir FK ilk 11'i
GÜNAY GÜVENÇ
EL HADJI PAPY MISON DJILOBODJI
ALIN DORINEL TOŞCA
OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE
GÜRAY VURAL
IRANEUTON SOUSA MORIAS JUNIOR
OĞUZ CEYLAN
SOULEYMANE DIARRA
PATRICK TWUMASI
ABDUL AZIZ TETTEH
JEAN ARMEL KANA BIYIK
Beşiktaş ilk 11'i
LORIS SVEN KARIUS
GÖKHAN GÖNÜL
DOMAGOJ VIDA
VICTOR RUIZ TORRE
CANER ERKİN
MOHAMED NASER ELSAYED ELNENY
DORUKHAN TOKÖZ
ADEM LJAJIC
ABDOULAY DIABY
GEORGES KEVIN NKOUDOU MBIDA
GÜVEN YALÇIN
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