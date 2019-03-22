0553 313 94 23

GAZİRAY'da test sürüşleri başladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'teki ulaşım sorununu çözmek için inşa edilen GAZİRAY Banliyö Hattı'nda test sürüşü yaptı

22 Mart 2019 Cuma 13:11
GAZİRAY'da test sürüşleri başladı

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in ulaşım sorunlarını çözebilmek için hayata geçirilen GAZİRAY Banliyö Projesi kapsamında yapılan hatlarda test sürüşü gerçekleştirdi.

Bakan Gül, beraberindeki Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep milletvekilleriyle beraber 2017 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) desteğiyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesince inşaatına başlanan 25 kilometre uzunluğundaki GAZİRAY Banliyö Projesi'nin şantiye sahasında incelemelerde bulundu. Seyrantepe durağındaki banliyö trenine binen Gül, Göllüce Durağı'na kadar olan 5 kilometrelik hatta test sürüşü yaptı.

Bakan Gül, test sürüşünün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep'te bir hayalin daha gerçekleştiğini söyledi. Gaziantep'in sürekli büyüyen ve gelişen bir kent olduğunu, buna bağlı olarak trafikte yoğunluk ve çevre kirliliğine şahit olunduğunu anlatan Gül, şöyle konuştu:

"Şehrimizde ciddi olarak ulaşıma el atılması gerekiyordu. Bu konuda ciddi bir ihtiyaç oluşmuştu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin de şehrimizdeki trafik sorununun çözülmesi için, sadece 1-2 yıllık değil 50 yıllık sorunlarını çözebilecek çok güzel çalışmalar ortaya koydu. Bugün de bu anlamda çalışmaların meyvelerine şahitlik ediyoruz. Hem trafik sorununun hallolacağı hem de daha temiz bir çevre için çok önemli bir gelişmeye hep beraber tanıklık ediyoruz. Böylece 25 kilometrelik bir uzunlukta bir GAZİRAY projemiz Gaziantep'imize kazandırılmış olacak. Cumhurbaşkanımız Gaziantep'e geldiğinde metro müjdesi olmuştu. Metro, arkasında devlet desteği olmadan yapılması çok zor bir projedir. Cumhurbaşkanımız her zaman Gaziantep'in yanında olmuştur. İnşallah yeni dönemde vatandaşlarımızın trafik sorunlarını çözmüş olacağız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ederim."

- "Temmuz ayında yolcu taşımaya başlamış olacağız"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise kent için çok önemli bir projenin test aşamasına geçildiğini belirterek projenin bu aşamaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ulaşım ve imar master planlarını hazırlarken kentin hızlı büyümesi nedeniyle demiryolu ağının güçlendirilmesi gerekliliğinin ortaya çıktığını ifade eden Şahin, "Projenin bugün son aşamasına geldik. 5 kilometrelik deneme sürüşü gerçekleştirdik. Temmuz ayında yolcu taşımaya başlamış olacağız. Bugün itibarıyla vagonların alımı noktasında protokolü de imzaladık. En zor kısım geride kaldı." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:11
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. Gaziray
  3. Test sürüşü
  4. tren

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'dan transfer bombası Gökhan Töre!
    1. Galatasaray'dan transfer bombası..
    2. Çad'da kaybolan askeri helikopterin..
    3. Jandarma karakoluna ateş açıldı: 1..
    4. Şehir hastanelerinden su tasarrufunda..
    5. Hestourex 2019 Sağlık, Spor ve..
    6. MultiTravel ile uçan şirketler 2 gece..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Kuvvetler..
    8. Başkan Şahin: “Halkımızın söylediğine..
    9. Özel hastanede poliklinik hizmetleri..
    10. TFMD Yönetim Kurulu üyeleri, Atatürk..
    11. Spot piyasada elektrik fiyatları
    12. Aydemir: ‘Dadaş imanına kurbanız’
    13. Yıllık gelir vergisi beyanname verme..
    14. Başkan Çerçioğlu’ndan örnek şoföre..
    15. CHP'den görülmemiş skandal! Fişleyip..
    16. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı
    17. ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ etkinliğinde..
    18. Beyoğlu’nda yaklaşık 30 bin kişiye iş..
    19. Ve Ryan Babel Süper Lig'e geri..
    20. AXA Sigorta Kupa Volley: Galatasaray..
    21. Prof. Dr. Tezcan: "Topuk kanı..
    22. AK Parti’den Cumhurbaşkanı mitingine..
    23. Şeyh Edebali Üniversitesi’nde Nevruz..
    24. Beykoz Adayı Murat Aydın: “Bizim için..
    25. Son dakika: Gaziantep'te korkutan..
    26. Hafif ticari araçla motosiklet..
    27. "Güney Kariyer Fuarı"na yoğun ilgi
    28. Antalya'da "torbacı" operasyonu
    29. DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4..
    30. Başkan Altun ve Ziraat Mühendisleri,..
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev