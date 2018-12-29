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GAZİRAY Projesi'nin yüzde 70'i tamam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Günde 360 bin vatandaşımıza hizmet verecek olan proje, bir anlamda toplu taşıma olarak da Gaziantep'e hizmet verecek bir altyapı projesini hayata geçiriyoruz"- "Projeyi etap etap hizmete açmayı planlıyoruz. Genel olarak projede ilerleme yüzde 70 mertebesinde"

29 Aralık 2018 Cumartesi 17:32
GAZİRAY Projesi'nin yüzde 70'i tamam

GAZİANTEP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, tamamlandığında günde 360 bin kişiyi taşıması hedeflenen GAZİRAY Banliyö Projesi'nin genel anlamda yüzde 70'inin tamamlandığını söyledi.

TCDD ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle inşaatına 2017 yılında başlanan GAZİRAY Banliyö Projesi'nin Başpınar Bölgesi'ndeki şantiye alanındaki incelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Turhan, Gaziantep'in, Türkiye'nin ve bölgesinin gelişen, büyüyen önemli bir kenti olduğunu belirtti.

Son yıllarda önemli atılımlar yapan kentin, krizleri de fırsatlara çevirmiş bir kent olduğuna işaret eden Turhan, sürekli büyüyüp gelişen Gaziantep'te yaşanan ulaşım sorunlarını da çözebilmek için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile GAZİRAY Projesi'ni hayata geçirdiklerini anımsattı.

Çalışmaların büyük hızla devam ettiği projenin bölgeye gelecek yüksek hızlı tren ve şehir içerisinde kullanılacak ulaşıma kolaylık sağlayacağını aktaran Turhan, şöyle konuştu:

"Projeyle önemli mesafeler katedilmiş durumda. 25 kilometre uzunluğundaki projenin Başpınar ile Mustafa Yavuz kavşakları arasındaki kesiminde çalışmalar yürütülüyor. Bu hatta 16 istasyon bulunacak. Bu proje Gaziantep'in yerleşim yerleriyle çalışma alanları arasındaki ulaşımı sağlayacak. Günde 360 bin vatandaşımıza hizmet verecek olan proje, bir anlamda toplu taşıma olarak da Gaziantep'e hizmet verecek bir altyapı projesini hayata geçiriyoruz. Projeyi etap etap hizmete açmayı planlıyoruz. Genel olarak projede ilerleme yüzde 70 mertebesinde."

Projenin inşaat aşamasındaki çalışmalarından yerleşim yerlerinin etkilenmemesi için 5 kilometrelik alanın yerin altından katedileceğini anlatan Turhan, etap etap tamamlanacak projenin tam anlamıyla 2020 yılında bitirilmesinin hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Turhan, daha sonra Gaziantep-Oğuzeli kara yolundaki yol yapım çalışmalarında da incelemelerde bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 17:32
  1. cahit turan
  2. demiryolu
  3. Gaziantep
  4. Gaziray
  5. ulaşktırma

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