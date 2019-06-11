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Gazipaşa'da Suriyelilerin plaja alınmaması kararına veto

Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar:- "(Belediye Meclisinin Suriyelilerin plaja alınmaması kararı) Böyle bir karar Anayasa, kanun ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğundan, alınmış olsa bile yok hükmünde olacak ve uygulama hükmü bulunmayacaktır"- Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz:- "Belediye Kanunu'nun bana verdiği yetkiye istinaden bugün kararı meclise iade ettim. Biz insan haklarına saygılı, herkese eşit bir yönetim sergilemeye çalışıyoruz"

11 Haziran 2019 Salı 18:07
Gazipaşa'da Suriyelilerin plaja alınmaması kararına veto

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi belediye meclisi toplantısında Suriyeli sığınmacıların ilçedeki plajlara alınmamasıyla ilgili oy çokluğuyla kabul edilen karar, Belediye Meclisine iade edildi.

Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3621 Sayılı Kıyı Kanunu'nun 5'inci maddesine göre kıyıların, devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu belirtti.

Kıyıların, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık olduğunu ifade eden Sakar, "Bu konuda belediye meclisine yetki verilmediği sürece, belediye meclisinin bu konuyu gündeme alıp, oylama yetkisi bulunmamaktadır. Böyle bir karar Anayasa, kanun ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğundan, alınmış olsa bile yok hükmünde olacak ve uygulama hükmü bulunmayacaktır. Zaten belediye başkanı da konunun hukuka aykırı olmasından bahisle kararı veto edip, yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bana göre hukuka uygun bir karar değildi"

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da kararı hukuka uygun bulmadığını ve belediye meclisine iade ettiğini açıkladı.

Yılmaz, "Belediye Kanunu'nun bana verdiği yetkiye istinaden bugün kararı meclise iade ettim. Biz insan haklarına saygılı herkese eşit bir yönetim sergilemeye çalışıyoruz. Burada kişinin etnik kökeni önemli değil, herkese eşit davranmaya çalışıyoruz. Başkalarına rahatsızlık vermediği sürece saygımız sonsuzdur." dedi.

Yabancı ülke vatandaşlarının tarım sektöründe iş buldukları için ilçeyi tercih ettiğine işaret eden Yılmaz, Gazipaşa halkından ise bazı şikayetler geldiğini aktardı.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çözümün bu şekilde yasaklayarak olacağını düşünmüyorum. Meclisimiz bu iade kararından sonra en doğru kararı verecektir. Bayramda plaja giden vatandaşlarımıza verilen rahatsızlıktan dolayı böyle bir önerge hazırlama gereği duymuşlar. Ben bu kararı onaylamadım, iade ettim. Dün gündem dışı bir karar olduğu için konunun komisyona gönderilmesini istedim, fakat bu görüşüm oy birliğiyle reddedildi. Ben de gerekli altyapıyı incelemeden kesin bir tavırda yer almak istemedim. Bugün inceledim, uygun bir karar olmadığını gördüm. Takdir meclisimizin, ben meclisimize bu kararı iade ettim."

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 18:07
  1. Gazipaşa
  2. Meclis
  3. toplantı

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