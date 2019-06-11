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Gazipaşa’da Suriyelilere plaj yasağına veto

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Belediye Meclisi kararıylahalka açık plajların Suriyeli vatandaşlara yasaklanmasının ardından belediye Başkanı kararı veto edip meclise geri gönderdi.

11 Haziran 2019 Salı 16:58
Gazipaşa’da Suriyelilere plaj yasağına veto

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Belediye Meclisi kararıylahalka açık plajların Suriyeli vatandaşlara yasaklanmasının ardından belediye Başkanı kararı veto edip meclise geri gönderdi. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Gazipaşa KaymakamıAli Sakar, 3621 sayılı Kıyı kanununun 5. maddesine göre kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır" dedi.


Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde belediye meclis toplantısında CHP’li Meclis Üyesi Ulaş Özgen’in “Suriyeliler halk plajlarına alınmasın” başlıklı önergesiAK Parti ileMHP meclis üyeleri ret oyuna rağmen12 üyenin “evet” oyuyla Suriyelilerin ilçe sınırları içerisinde halk plajlarına girişleri yasaklandı. Kararın ardındantartışmalar yaşanırken Gazipaşa kaymakamı Ali Sakar, yazılı bir açıklama ile kararın veto edildiğini açıkladı. Sakar, "Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır, ve yine 6.maddesi – Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup bu konuda Belediye meclisine yetki verilmediği sürece Belediye meclisinin bu konuyu gündeme alıp oylama yetkisi bulunmamaktadır. Böyle bir karar Anayasa, kanun ve uluslararası sözleşmelerede aykırı olduğundanalınmış olsa bile yok hükmünde olacak ve uygulama hükmü bulunmayacaktır.Zaten bildiğim kadarıyla da Belediye başkanı da konunun hukuka aykırı olmasından bahisle kararı veto edip yeniden görüşülmek üzere Belediye meclisine iade etmiştir" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:58
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