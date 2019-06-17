0553 313 94 23

Gazipaşa-Alanya Sahil Yolu güvenli hale getiriliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kış dönemindeki aşırı yağış sonrası heyelan ve göçüklerin meydana geldiği Alanya Gazipaşa Sahil Yolunun Aysultan Kadınlar Plajı mevkinde yoğun bir çalışma başlattı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:18
Gazipaşa-Alanya Sahil Yolu güvenli hale getiriliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kış dönemindeki aşırı yağış sonrası heyelan ve göçüklerin meydana geldiği Alanya Gazipaşa Sahil Yolunun Aysultan Kadınlar Plajı mevkinde yoğun bir çalışma başlattı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi ekipleri, aşırı yağış ve sert kış koşulları sonrası bozulan yollarda bakım onarım çalışmalarına hız verdi. Yıllarca Alanya ile Gazipaşa ulaşımı sağlayan, bugün de bölgede iş yeri ve evi bulunan çok sayıda vatandaşın kullandığı Alanya Gazipaşa Sahil Yolu’nun Aysultan Kadınlar Plajı mevkinde göçük ve heyelan nedeniyle bozulan yerler onarılıyor. Arazinin sarp ve dik olması nedeniyle sürekli bozulan yolda sorunun ortadan kaldırılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yoğun bir çalışma yürütüyor. Göçük ve heyelan olan noktalarda hem dolgu hem genişletme çalışması yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle bölgeye trafik işaret ve uyarı levhaları konulurken, güzergahı kullanan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olarak seyir etmeleri gerekiyor. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.



Dimçayı yolunda düzeltme


Öte yandan Alanya’da hem yerli hem de gelen turistlerin uğrak yerlerinin başında gelen Dimçayı bölgesinde gerek arazi yapısı, gerekse aşırı yağışlar sonrası meydana gelen heyelan ve göçükler nedeniyle bozulan Dim Grup Yolu’nun Ak Köprü Uzunöz Mahallesi arasındaki bölümünde de çalışma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sınırda büyük gerilim! 6 bin asker yerleştirildi
    1. Sınırda büyük gerilim! 6 bin asker..
    2. MHP İl Başkanı Serkan Tok, "MHP..
    3. 23. ETUDOSD Dağcılık Şenliği sona erdi
    4. Ardeşen Sokak Basketbolu Turnuvası..
    5. Her salı günü vatandaşlara ayrılacak
    6. Caretta carettalar için havai fişek..
    7. Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası..
    8. YKS’ya geç kalan öğrencilerin..
    9. Bitkin halde bulunan kızıl geyik..
    10. "Yatırımcı, Türkiye'nin doğruları..
    11. Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran, son..
    12. Sinop "Çınar" için kenetlendi
    13. MEB öğretmen atamaları son dakika ne..
    14. Başkan Bayındır, yamaç paraşütü..
    15. Yeniakit.com.tr’ye konuşan MHP Genel..
    16. Vali Bektaş, “Zonguldak’a gelen herkes..
    17. Endonezya’da otobüs kazası: 12 ölü
    18. Ev değil hayvanat bahçesi! Evinde her..
    19. Celalettin Topçu Fetihler Hayır..
    20. İran: "Eğer körfezden petrol..
    21. Aydın: "Türk bankacılık sisteminin..
    22. Yavru kediyi suni teneffüs ile..
    23. Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
    24. Almanya'dan Rusya-Ukrayna gaz transit..
    25. Yangın tüplerinden 11,5 kilogram eroin..
    26. Nilüfer, Litvanya ve Yunanistan’dan..
    27. Kaza geçiren motosikletlinin yardımına..
    28. Klasik otomobillerle festival korteji
    29. Jandarmadan teröristlere darbe üstüne..
    30. Ortaköy Mesire Alanı vatandaşların..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!