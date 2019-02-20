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Gaziosmanpaşa'daki eş cinayetine ilişkin dava

Kocasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadının, "eşini haksız tahrik altında kasten öldürdüğü" gerekçesiyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:57
Gaziosmanpaşa'daki eş cinayetine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da kocasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Aylin Işık hakkında hazırlanan mütalaada, sanığın "eşini haksız tahrik altında kasten öldürdüğü" gerekçesiyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki beşinci duruşmaya, tutuklu sanık Aylin Işık katıldı. Maktul Cihangir Işık'ın annesi Yazgülü Şubatlı ile kardeşi Bedri Sinan da duruşmada müdahil olarak hazır bulundu.

Daha önce verilen ara karar gereği tanık olarak dinlenilmesine karar verilen ancak duruşmaya gelmeyen 3 kişinin bulunamamaları ve soruşturma aşamasında bilgilerine başvurulması nedeniyle dinlenilmesinden vazgeçilirken, taraf avukatlarının beyanları alındı.

Müdahil ailenin avukatı Özge Gümüş, sanığın avukatının, "olayın meşru müdafaa sınırları içinde kaldığı" savunmasını kabul etmediklerini belirterek, "Dosyadaki fotoğraflar ve olayın oluş biçimine göre böyle bir durum söz konusu değildir. Ayrıca 'tahrik'e yönelik savunmaları da kabul etmiyoruz. Sanığın en ağır biçimde cezalandırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

- Haksız tahrikle ceza talebi

Esasa ilişkin görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mustafa Eken, mütalaasının hazır olduğunu aktararak, mahkeme heyetine sundu.

Mütalaada, sanık Aylin Işık ve eşi Cihangir Işık arasında uzun süredir geçimsizlik bulunduğu, sanığın bir süre evi terk ettikten sonra geri döndüğü anlatılarak, 17 Aralık 2017'de gece geç saatte eve gelen maktulün sanıkla tartıştığı, küfürlü sözlerle hakaret edip tehdit ettiği, yatağına geçtiği, yatmasını fırsat bilen sanığın da maktule ait ruhsatsız av tüfeğiyle başına bir el ateş ederek maktulü öldürdüğü kaydedildi.

Sanık Işık'ın "kocasının kendisine sürekli şiddet uyguladığı, olay tarihinde hakaret, darp, tehdit eylemlerinden sonra av tüfeğini yüzüne dayayıp salladığı, elinden almaya çalışırken tüfeğin patladığı ve maktulü kendisinin vurmadığı" yönünde savunma yaptığı hatırlatılan mütalaada, elde edilen delillere göre sanığın maktulü tüfekle kasten vurarak öldürdüğünün sabit olduğu bildirildi.

Mütalaada, sanık Işık'ın eşini tahrik altında öldürdüğü için ceza indirimi uygulanması gerektiği de vurgulanarak, sanığın "eşini haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Aylin Işık'ın bu halinin devamına ve taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise "haksız tahrik" indirimi gözetilmeksizin sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.


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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:57
  1. Aylin Işık
  2. cinayet
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