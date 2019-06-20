Gaziosmanpaşa’da yaz spor okulları başladı

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin öğrencilere spor sevgisi aşılamak, yetenekli gençleri geliştirmek ve teknoloji bağımlılığının önüne geçmek için gerçekleştirdiği Yaz Spor okullarının açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin okulların tatile girmesiyle birlikte öğrencileri spora teşvik etmek için gerçekleştirdiği Yaz Spor okullarının açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Öğrencilere sporu sevdirmeyi, bilgisayar ve telefon bağımlılığının önüne geçmeyi hedefleyen Gaziosmanpaşa Belediyesi, 6-15 yaş arası 2 bin 650 çocuğa yaz tatili döneminde eğitim verecek. Yüzmeden futbola, okçuluktan tekvandoya 16 farklı branşta düzenlenecek kurslarda öğrenciler hem verimli bir yaz tatili geçirecek hem de sportif yeteneklerini güçlendirecek. Yaz Spor Okullarında kick boks branşında eğitim alan Berfin Akkuş, hocalarının çok iyi olduğunu, belediyenin yaz spor okullarında çok sıcak bir ortamın olduğunu ve kick boks öğrenmek için geldiğini belirtti.

Voleybol kursuna gelen Elifnaz Aka, “Birkaç gündür çalışma yapıyoruz. Dün başladık çalışmalara, Top atışlarını öğreniyoruz. Benim hobim spor. Ben sporla uğraşmayı seviyorum. Bu yüzden buraya katıldım. Evde durmaktan daha iyi bence” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Yaz Spor Okullarında karate, yüzme ve satranç kurslarına katılacağını söyleyen Recep Talha Erçıkan ise spor yapmayı çok sevdiğini o yüzden tatilde kursa geldiğini belirtti.