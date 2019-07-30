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Gaziosmanpaşa’da sınava giren öğrenciler piknik şöleninde stres attı

Gaziosmanpaşa’daaileler ve çocukları sınav stresini piknik şöleninde attı.

30 Temmuz 2019 Salı 14:38
Gaziosmanpaşa’da sınava giren öğrenciler piknik şöleninde stres attı

Gaziosmanpaşa’daaileler ve çocukları sınav stresini piknik şöleninde attı. 2 bin kişinin katıldığı piknikteaileler ve çocukları keyifli dakikalar geçirdi. Geleneksel oyunlar ve yarışmaların yapıldığı piknikte, özel çocukların gösterisi de büyük beğeni topladı.


Gaziosmanpaşa Belediyesi, sınava giren çocuklar ve ailelerinin hem sınavın stresini atmaları, hem de doğayla iç içe bir ortamda gönüllerince eğlenmeleri için piknik şöleni organize etti. Etkinliğe, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, çocuklar ve aileleri katıldı. Her yıl düzenlenen özel çocuklar ve yaz okullarında eğitim gören çocuklar için piknik programı Gaziosmanpaşa Belediye Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi.


2 bin kişinin katıldığı piknikte öğrenciler, yaz okullarından öğrendikleriyle hünerlerini sergiledi. basketbol, voleybol, okçuluk, karate ve tekvando’da gösteri müsabakaları yapan çocuklar, gitar ve robotik kodlama alanlarında da yeteneklerini sergileyerek keyifli dakikalar geçirdi. Çeşitli yarışlarında yapıldığı piknik şöleninde çocuklar, çuval yarışı, uçurtma uçurtma, kaşıkla yumurta taşıma, ip atlamaya, gibi oyunlarda kıyasıya yarıştı. Özel çocukların gösterisi ise büyük beğeni topladı.



“70 farklı faktör de çocuklara eğitim verdik”


Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Yaz okullarındaki bilge ve öğrencilerimize burada etkinlik kapsamında spor ve diğer faaliyetler yaptırıyoruz. 70 ayrı alandaburada onlara eğitim verdik. Bugün bunun bir denemesini yapıyoruz.Çocukların mutluluğunu paylaşmak bizimutlu ediyor. Onların aileleriyle birlikte burada ağırlıyoruz. Ailesiyle birlikte 2 bin öğrencimiz var.Yaz ortasında yaptıkları faaliyetleri bizlere gösteriyorlar. Bundan sonra yapacakları ile ilgili de motivasyon yakalamış oluyorlar” dedi.


“Çocuklarım karateye ve futbola gidiyor”


Gönüllerinde eğlendiklerini söyleyen Seda Yumrukçal, ”Çocuklarımızı eğlendirmeye getirdik.Belediyenin düzenlediği bütün yaz okullarına gönderiyorum. Çocuklarım karateye ve futbola gidiyor. Bilge evlerine gönderiyorum” diye konuştu.


Piknikte olduğundan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Eymen Naşal, “Ben buraya geldiğimden dolayı mutluluk duyuyorum. İyi ki böyle bir ormana geldik. Bizde eğleneceğiz. Cumartesi, Pazar yazlığımıza gidiyoruz. Diğer hafta arası da kurslara gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:38
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