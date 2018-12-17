Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da bir otomobilden ateş açılan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1058. Sokak'ta 34 LV 0844 plakalı cipte bulunan Fırat Y'ye (44), otomobille sokağa gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda Fırat Y, karın boşluğundan yaralanırken, otomobildeki kişi ya da kişiler, olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Fırat Y'yi Avrasya Hastanesi'ne kaldırdı. Fırat Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheli ya şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.



