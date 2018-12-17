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Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı

Bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan kişi, hayatını kaybetti

17 Aralık 2018 Pazartesi 15:47
Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da bir otomobilden ateş açılan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1058. Sokak'ta 34 LV 0844 plakalı cipte bulunan Fırat Y'ye (44), otomobille sokağa gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda Fırat Y, karın boşluğundan yaralanırken, otomobildeki kişi ya da kişiler, olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Fırat Y'yi Avrasya Hastanesi'ne kaldırdı. Fırat Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheli ya şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 15:47
  1. Gaziosmanpaşa
  2. sağlık ekipleri
  3. silahlı yaralama

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