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Gaziosmanpaşa'da patlama! 2 yaralı

Gaziosmanpaşa'da, bir apartmanın önünde yaşanan patlamada, 2 kişi yaralandı.

05 Mart 2019 Salı 11:03
Gaziosmanpaşa'da patlama! 2 yaralı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Pazariçi Mahallesi Kaynar Sokak'ta bir apartmanın önünde patlama meydana geldi. Patlamada, kağıt toplayıcısı Selma Altan (57) ile kızı Pınar Altan (27) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



İlk incelemede, kağıt toplayıcısı Selma Altan ile kızı Pınar Altan'ın topladıkları malzemeleri, binanın önünde ayrıştırdıkları sırada, salça kutusunda patlama meydana geldiği belirlendi. Bomba uzmanları da olay yerinde inceleme yaptı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:03
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