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Gaziosmanpaşa’da özel bir hastanenin yanında bulunan binanın bodrum katındaki trafo merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri elektrik kesilemediği için yangına uzun süre müdahale edemedi. Hastanede bulunan 57 hasta ise çevreyi kaplayan yoğun duman nedeni

Gaziosmanpaşa’da özel bir hastanenin yanında bulunan binanın bodrum katındaki trafo merkezinde yangın çıktı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:40
Gaziosmanpaşa’da özel bir hastanenin yanında bulunan binanın bodrum katındaki trafo merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri elektrik kesilemediği için yangına uzun süre müdahale edemedi. Hastanede bulunan 57 hasta ise çevreyi kaplayan yoğun duman nedeni

Gaziosmanpaşa’da özel bir hastanenin yanında bulunan binanın bodrum katındaki trafo merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri elektrik kesilemediği için yangına uzun süre müdahale edemedi. Hastanede bulunan 57 hasta ise çevreyi kaplayan yoğun duman nedeniyle tahliye edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:40
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