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Gaziosmanpaşa’da İmamoğlu mitingine gelen CHP’lilerden AK Parti standına tepki

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Gaziosmanpaşa’daki mitingi için toplanan bazı CHP’liler AK Parti standına tepki gösterdi.

14 Haziran 2019 Cuma 21:45
Gaziosmanpaşa’da İmamoğlu mitingine gelen CHP’lilerden AK Parti standına tepki

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Gaziosmanpaşa’daki mitingi için toplanan bazı CHP’liler AK Parti standına tepki gösterdi. AK Parti standına gitmek isteyen partililere polis engel olurken, yaşanan gerginlik kısa sürede son buldu.


CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Gaziosmanpaşa Meydanında yapacağı miting için toplanan bazı partililer, miting alanının yakınında bulunan AK Partinin standına tepki gösterdi. Bazı CHP’lilerin AK Parti standına doğru gitmeye çalışması gerginliğe neden oldu. Yaşanan olay karşısında Gaziosmanpaşa Meydanına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevik Kuvvet ekiplerinin araya barikat kurması ve polisin müdahale etmesiyle ortalık sakinleşirken, bir süre sonra tartışmaya karışan partililer olay yerinden ayrıldı.


Öte yandan yaşanan olayın ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, olayın yaşandığı AK Parti standını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Burada stant görevlileriyle kısa bir konuşma yapan Başkan Usta, “İstanbul için ülkemiz için, geleceğimiz için hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bizler kavga, çatışma taraftarı değiliz, toplumun barışı huzuru AK Parti’de. Biz bu güne kadar bu ülkede huzur için kardeşlik için hep çalıştık ve bunu da devam ettireceğiz. ülkemizin vatanımızın bütünlüğüne kim dil uzatırsa, dilini kesmeye, kim el kaldırırsa elini koparmaya da hiçbir çekingeye taviz vermeden yine devam edeceğiz. Bizim var oluşumuzun nedeni bu ülkenin değerlerini korumak ve hep birlikte bu ülkeyi geleceğe taşımak’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 21:45
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