Gaziosmanpaşa’da çatlakların oluştuğu bina tahliye edildi

Merkez üssü Çanakkale Ayvacık’ta meydana gelen deprem nedeniyle Gaziosmanpaşa’da 3 katlı bir binada çatlaklar meydana geldi. Bina içerisinde yapılan incelemeler sonrası zabıta ekipleri, binada oturan vatandaşları tahliye ederek binanın giriş kapısını mühürledi.

Akşam saatlerinde merkez üssü Çanakkale Ayvacık’ta meydana gelen deprem sonrası Gaziosmanpaşa’da 3 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1175.Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binada deprem sonrası çatlaklar oluştuğunu fark eden apartman sakinleri, durumu belediye yetkililerine haber veridi. Bina içerisinde yapılan incelemeler sonrası zabıta ekipleri, binada oturan vatandaşları tahliye etti.

Daha sonra ekipler tahliye ettiği binanın giriş kapısını mühürledi.

Bina demir çubuklarla desteklenmiş

2 yıl önce sokaktan geçen Metro inşaatı nedeniyle binada oluşan çatlaklar oluştuğu öğrenildi. Öte yandan binanın giriş katlarına demir çubuklar konularak kolonların desteklendiği görüldü.

Binanın altına güçlendirme yapıldı

Konu ile ilgili açıklama yapan Karadeniz Mahallesi Muhtarı Mustafa Furuncu, “ Çanakkale depreminden dolayı bina hasar görmüş. 1,5 - 2 yıl önce bu sokağın altından Metro inşaatı geçti ve çökme oldu. Bir binada yan yatmış, bir binada da çatlak vardı. O firma burayı yeniledi. Bu taraf yenilenmedi. Belki de depremin titreşiminden dolayı burası hasar görmüştür. Komşularımız binayı boşalttı. Burası için devletimiz ne gerekiyorsa yapacaktır.Binanın tamiratı da en kısa zamanda yapılacak. Temennimiz böyle bir şeyin olmaması. Buranın altında eskiden su yatakları vardı. Onların boşalması nedeniyle çökme meydana gelmişti. Buradaki eski bina zamanında çöktü. Yapılan tahlillerde sağlam olarak çıktığı için burası yıkılıp yapılmadı. Ama ufak bir depremde inşallah bunun büyüğü olmaz. Binada kalan kimse zarar görmedi. Binanın altına güçlendirme yapıldı. Daha aşağısında metro hattı geçtiği için biz bilemiyoruz. Onu uzmanlar, mühendisler bilir. İnşallah daha büyüğü olmaz. Büyüklerimizin burayı kontrol atlına alması lazım” şeklinde konuştu.