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Gaziosmanpaşa Belediyesi işçilerine enflasyon zammı

Taşerondan kadroya geçen işçilere enflasyondan kaynaklı maaş farkı uygulaması, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Hasan Tahsin Usta'nın katılımıyla imzalanan sözleşmeyle başladı

27 Mart 2019 Çarşamba 17:37
Gaziosmanpaşa Belediyesi işçilerine enflasyon zammı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde kadro alan işçilerin maaşlarına zam yapıldı.

Taşerondan kadroya geçen işçilerin maaşlarına enflasyon farkı uygulaması, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın katıldığı sözleşme imza töreniyle yürürlüğe girdi.

Törende konuşan Yıldırım, taşeron işçilerin kadroya geçerken imzaladığı sözleşmede ücret artışlarının enflasyonun altında kalması halinde enflasyon farkı verileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmadığını ve işçilerin bu sebeple mağduriyet yaşadığını aktararak, bu mağduriyeti giderecek çalışmaların tamamlandığını kaydetti.

Yıldırım, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin farkın yansıtıldığı ilk ilçe belediyesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Başbakanlığım döneminde 696 sayılı KHK kapsamında 1 milyona yakın taşeron kardeşimizin daimi kadroya geçmeleri için bir yasa çıkarmıştık. Bunun uygulamasında maalesef bazı belediyelerde, sözleşmelerde yer almadığı için enflasyon farkı zamları verilememişti. Bir mağduriyet söz konusuydu. Geçen hafta yaptığımız çalışmayla birlikte taşerondan kadroya geçen arkadaşlarımızın mağduriyetleri giderildi ve ücretlere ilave olarak ortalama yüzde 20 zam yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Mart ayı itibarıyla bu zamlardan yararlanacaksınız."

- "Aylık 635 lira artış sağlandı"

Başkan Usta ise taşerondan kadroya geçen işçilere günlük 21, aylık 635 lira zam yapıldığını ifade etti.

"İşçi kardeşlerimizin şahitliğinde zam müjdesini veren sözleşmeye imzayı atmak istedik." diyen Usta, "Bu çalışmayla birlikte taşerondan kadroya geçen işçilerimizin maaşlarına günlük 21 lira, aylık 635 lira bir artış sağlanmış oluyor. Hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Bin 206 işçiye toplamda aylık 767 bin, yıllık 9 milyon 204 bin 960 lira zam yapıldığı kaydedildi.

Park Bahçeler Müdürlüğü işçilerinden Şeref Becer de "Enflasyon zammını ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım açıkladı. Sağ olsun bizim belediye başkanımız da işçisini düşünerek, enflasyon zammının yer aldığı sözleşmeye imza attı. Çok teşekkür ediyoruz hepsine, Allah razı olsun." diye konuştu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarından Veysel Özgenç ise "Çok mutluyum. Her insan gibi bizim de ihtiyacımız oluyordu. 635 lira güzel bir miktar. Bu zam oranı yüzümüzü güldürdü. Bir yandan açıklarımızı kapatacağız. Çok iyi oldu. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:37
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  2. Binali Yıldırım
  3. Enflasyon
  4. Gaziosmanpaşa Belediyesi
  5. Hasan Tahsin Usta
  6. işçi
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