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"Gazilik maaşı" ve "imece usulüyle" kahramanlık filmi

İzmir’in Bergama ilçesindeki Kıbrıs Gazisi iki tiyatro sanatçısı, gazilik maaşlarıyla "Kurtuluş Destanı" adlı bir sinema filmini çekmeye başladı.

30 Temmuz 2019 Salı 17:49
"Gazilik maaşı" ve "imece usulüyle" kahramanlık filmi

İzmir’in Bergama ilçesindeki Kıbrıs Gazisi iki tiyatro sanatçısı, gazilik maaşlarıyla "Kurtuluş Destanı" adlı bir sinema filmini çekmeye başladı. Tamamen imece usulüyle çekilen film için 250 kişilik gönüllü film kadrosu oluşturulurken filmi çeken iki gazi maaşlarının yetersiz kaldığını ve film için destek beklediklerini söyledi.


Kurtuluş Savaşı’nın unutulmayan şehitleri için harekete geçen iki Kıbrıs Gazisi İsmail Gülnar ve Hüseyin Doğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı destanı anlatan bir film çekmeye karar verdi. Bir araya gelen iki gazi, filmin bütçesini ise gazilik maaşlarından karşılamak istedi. Daha sonra ise 250 kişilik gönüllü bir film kadrosu oluşturdu.



"İmece usulüyle" kahramanlık filmine yardım bekliyorlar


Filmin ismi ise "Kurtuluş Destanı" oldu. Afyon’dan Giresun’a gelen gönüllü 47. alay askerlerinin verdiği mücadeleyi ve burada şehit düşen 14 Giresunlu askerin hikayesinin anlatıldığı filmin çekimleri ise başladı. Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarını gönüllü tiyatro oyuncular canlandırırken, yola çıkan iki gazi filme destek bekliyor.


Kurtuluş Destanı filmi için çıktıkları yolda hiçbir maddi destek bulamadıklarını dile getiren gazi İsmail Gülnar, "İki arkadaş gazilik maaşlarımızı ortaya koyarak çıktığımız yolda 250 kişi olduk. Ekibimiz tamamen gönüllü; işinin ehli kişilerden oluşuyor. Büyük Taarruz’un önemli neferlerini konu aldığımız bu filmi çekerek, gelecek kuşaklara böyle bir yaşam hikayesiyle hatırlatmayı bir borç bildik. Tamamen kendi imkanlarımızla çekiyoruz. Kimse bir ücret almıyor" dedi.



"Bu filmin tamamlanması çok önemli"


Kurtuluş Destanı filmi oyuncularından iş adamı Ali Namver de "Bu film, bu vatan uğrunda yoluna baş koyan binlerce şehidimizin hikayesidir. Büyük bir emek var ortada; gönüllü oyuncu olarak katıldığım bu yolculukta bir aile olduk. Bu filmin tamamlanması çok önemli. Gücümün yettiğince eşimle birlikte her türlü desteği vereceğiz" dedi.


Çekimlerde sona yaklaşılırken, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda gerçekleştirilmesi planlanan gala gecesi öncesinde, "Bu filmi vatan hainleri izleyemez; çünkü izlediklerinde kendinden utanacaklar" yazısı dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:49
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