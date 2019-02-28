Gazilerden İTSO’ya ziyaret

İnegöl Muharip Gaziler Derneği üyesi gaziler, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ’ı makamında ziyaret etti.

İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen ve Gaziler, nezaket ziyaretleri kapsamında İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret ederek görevlerinde başarılar dilediler. Selami Seymen, “İnegöl’ümüze değer katan, ekonomiye yön veren odamıza çalışmalarında başarılar, başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimize kolaylıklar diliyoruz” dedi.

Yavuz Uğurdağ ise, “Bugün değerli gazilerimizi odamızda ağırlıyoruz. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Vatanımızın birliği, bütünlüğü ve istiklâli uğruna canlarını ortaya koyan gazilerimiz, bizim iftihar kaynaklarımızdır. Bu uğurda şehit düşen kahramanlarımızave Hakk’ın rahmetine kavuşmuş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Ülkemizin bu günlere erişmesinde büyük emekleri bulunan gazilerimizin değerinin bilinmesi ve yalnızca özel günlerde değil her zaman yanlarında olunması gerektiğine inanıyoruz. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak ihtiyaç duydukları her durumda İnegöl Muharip Gaziler Derneği’nin yanında olacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.