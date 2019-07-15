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Gaziler ve şehit yakınları o gün yaşananları anlattı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:38
Gaziler ve şehit yakınları o gün yaşananları anlattı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde darbeci askerler tarafından şehit edilen “15 Temmuz Şehitleri” Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan gaziler ve şehit yakınları da o gün yaşananları anlattı. 15 Temmuz Gaziler Derneği ve Platformu Başkanı Erol Bulut, “Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı biz diye bir şey kalmazdı” dedi.


15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeci askerler tarafından şehit edilen “15 Temmuz Şehitleri” Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan gaziler ve şehit yakınları da o gece yaşananları anlattı. 15 Temmuz Gaziler Derneği ve Platformu Başkanı Erol Bulut Allah’ın kendisine gazilik nasip ettiğini ve bu ruhu her zaman koruyacağını belirterek, “Cumhurbaşkanımıza Allah’tan uzun ömür diliyorum. O gün o darbenin durmasının en önemli kahramanı Cumhurbaşkanımızdır. Onun değerini bilmek zorundayız. O bize Allah’ın lütfu ihsanı o ümmetin umudu. Bundan dolayı da şahsi menfaatlerimizden vazgeçmemiz lazım. Ben bunu önce kendime sonra gazi kardeşlerimizden rica ediyorum o günkü ruhu koruyalım. Bu devlet bizim için her şeyi yaptı. Basit şeylerin peşine düşmeyelim. Her tarafımız düşmanla sarmış durumda. Biz şükredelim Allah bize gazilik nasip etti. O ruhu yaşayalım ve evlatlarımıza anlatalım. Bu 15 Temmuz başarılı olsaydı biz diye bir şey kalmazdı. Bizi parçalarlardı. Biz millet olmayı başardık inşallah bize bir daha pranga vuramayacaklar biz bu ruhu yaşayacağız” dedi.


Hain darbe girişiminde oğlu Murat Kocatürk’ü şehit veren baba Bayram Kocatürk her gün aynı acıyı yaşadıklarını belirterek, “Bizim için üç sene geçmedi biz her gün aynı acıyı yaşıyoruz. Allah bir daha 15 temmuzları yaşatmasın. Her ülkenin bir dönüm noktası vardır bizim ki de 15 Temmuz inşallah bundan sonra daha da güzel olacak. Halkımızdan istediğim darılmasın gücenmesin Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıksın. Biz Türk milleti ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışıyla yaşıyoruz. İnşallah bizlerde şehit oluruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:38
  1. doğa

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