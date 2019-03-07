0553 313 94 23

Gaziler Seyir Tepesi’ne hayran kaldı

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından yapılan ve kentin ilk Millet Bahçesi olan Pamukkale Belediyesi Millet Bahçesi “Seyir Tepesi”ni gezen Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube üyeleri, projeye hayran kaldı.

07 Mart 2019 Perşembe 17:12
Gaziler Seyir Tepesi’ne hayran kaldı

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından yapılan ve kentin ilk Millet Bahçesi olan Pamukkale Belediyesi Millet Bahçesi “Seyir Tepesi”ni gezen Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube üyeleri, projeye hayran kaldı.


Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar ve dernek üyeleri Pamukkale Belediyesi Millet Bahçesi “Seyir Tepesi”ni gezdiler. Helvacılar, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’in ilçeye yaptığı hizmetleri her zaman yakından takip ettiklerini ifade ederek, Seyir Tepesi projesini de merak ettiklerini ve bu amaçlada Başkan Gürlesin’den böyle bir talepte bulunduklarını söyledi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar, “Başkanımız Hüseyin Gürlesin, her zaman bizlerin destekçisi olmuştur. Bizler de Pamukkale Belediyesi’nin en büyük yatırımlarından biri olan Seyir Tepesi’ni merak ediyorduk. Kendisine bu talebimizi ilettik. Projeyi açılış öncesi gezdik ve çok beğendik. Teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



“Gerçekten özel ve güzel bir proje olmuş”


Pamukkale Belediyesi tarafından yapılan ve ‘Türkiye’nin En Büyük Tematik Kent Ormanı’ olan Millet Bahçesi ‘Seyir Tepesi’ni açılışı öncesinde gezen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube üyeleri, projeye hayran kaldıklarını belirttiler. Dernek Başkanı Hamdi Helvacılar, “Çok büyük, devasa bir proje. 9 Mart Cumartesi günü Şelale adıyla yapılan etabının açılışı yapılacak. Açılış öncesi Gaziler olarak bu önemli eseri gezme fırsatını bulduk. Çok mutlu olduk. Gerçekten özel ve güzel bir proje olmuş. Adı gibi seyirlik tepe, ömürlük bir proje olmuş. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’in ilçemize çok büyük hizmetleri oldu. Gaziler olarak, bütün projeleri biliyoruz. Başkan Hüseyin Gürlesin’e öncelikle derneğimize ve bizlere, sonrasında Pamukkale’ye, Denizli’ye yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Döviz kurları
    1. Döviz kurları
    2. Fenerbahçe, Başakşehir maçı..
    3. Hulusi Akar'dan ''Mavi Vatan'' mesajı
    4. "Polonya ile ticarette ilk hedefimiz..
    5. Mansur Çalar'ın futboldan men edilmesi
    6. Vali Baruş’tan patlamada yaralanan..
    7. Maltepe Süreyyapaşa Barajında bir..
    8. Bozüyük Belediyesi Aksu Tekke köyü..
    9. “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi”..
    10. Milli satranç sporcusu vefat etti
    11. Bakan tarih verdi: YHT Halkalı'ya..
    12. Kapıları açık şekilde seyreden araç..
    13. Irak polisi, Suriye’den kaçan DEAŞ..
    14. Real Madrid Fenerbahçe Beko basket..
    15. "VAR sistemiyle ilgili ufak tefek..
    16. Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
    17. Trabzonspor Olcay Şahan ile..
    18. PFDK ceza yağdırdı
    19. Futbol: Hazırlık maçı
    20. Ehliyetini 4 ay önce alan sürücüye..
    21. "Hızlı tren önümüzdeki hafta..
    22. Bayraktar İHA Ukrayna'ya teslim edildi
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt’te
    24. Cinayet zanlısının evini yakmak için..
    25. E5 ve TEM’e alternatif tünel ağı
    26. Tesbih namazı ne zaman ve kaç rekat..
    27. Trabzonspor, Olcay Şahan ile..
    28. Kaş’a KBB Uzmanı
    29. Tarihi sikkeleri satamadan jandarmaya..
    30. Sosyal medyadan "Cumhurbaşkanına..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı