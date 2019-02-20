Gaziler, “Ölmeden madalyamızı görelim” diyor

AK Parti Alaplı Belediye Başkan adayı Celil Uzun, Alaplı Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

AK Parti’nin Zonguldak Alaplı Belediye Başkan adayı Celil Uzun’un, Muharip Gaziler Derneği Alaplı Şubesi’ni ziyaret etti. Celil Uzun, Şube Başkanı Muharrem Özdemir ve gazilerin bulunduğu ziyarette yaptığı konuşmada, gazilerin kıymetini bildiklerini belirtti. Vatan topraklarının her karışının şehit kanları ile yoğrulduğunu dile getiren Uzun, “Bu millet söz konusu vatan olduğunda gözünü kırpmadan seve seve canını feda etmiştir. Ülke olarak bugünlere geldiysek bunu şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanınızdayız” dedi.

Muharip Gaziler Derneği Alaplı Şube Başkanı Muharrem Özdemir, yaptığı ziyaret konuşmasında konuşmadı,15 Temmuz ile Gaziler arasında sosyal güvencesi olan ve olmayan Kıbrıs gazileri arasında maaş adaletsizliği yaşandığını öne sürdü ve Yıllar önce Arkadaşları tarafından bağımsızlığı için Kıbrıs Harekâtı’na katılan 40 bin gazi halâ madalya ve gazilik beratı beklediğini dile getirdi.

Kıbrıs gazilerinin yaşadığı sıkıntıları dile getiren Şube Başkanı Muharrem Özdemir, şubenin 29 üyesi bulunduğunu ve bunun 28 Kıbrıs ve bir Kore gazisi olduğunu söyledi. Kıbrıs gazilerinin en büyük sorununun maaş adaletsizliği olduğunu savunan Muharrem Özdemir şöyle dedi:

"Biz bu memlekette, biz toprakta Çanakkale dahil Kıbrıs’da tek toprak kazanmış Gazilerimiz. istiklal savaşı haricinde. Kıbrıs’da biz adanın yarısını aldık. 45 yıldır beklediğimiz şeref madalyamız verilmesini istiyoruz .Arkadaşlarımız yıllarca almak için mücadele ettiğimiz madalyalarını göremeden öldü" diye konuştu.

Muharip Gaziler Derneği Alaplı Şube Başkanı Muharrem Özdemir, "Her zaman arka plandayız. En önemli sorun maaş adaletsizliği. 4- 5 bin TL maaş istemiyoruz. 2007 yılında bizi ikiye böldüler. bende Kıbrıs da görev yaptım diğer arkadaşımda görev yaptı. Onun sosyal güvencesi var, benim yok. Sosyal güvencesi olan Kıbrıs gazisi şeref aylığı 800 lira maaş alıyor, sosyal güvencesi olmayan ise, 2000 lira. 15 Temmuz şehit Gazilerimizin ile bu fark Hepsinin bir olmasını istiyoruz. Bu geçim değil, şeref aylığıdır. Birçok ülkede gazilerin şeref aylıkları aynıdır. Bir an önce bu adaletsizlik düzeltilsin" dedi.

Muharrem Özdemir ayrıca, Kıbrıs gazilerinin çocuklarına iş imkanı tanınmadığını da dile getirerek, "Diğer gazilerimizin yakınlarına ve çocuklarına devlette iş imkanı sunulurken, bizim çocuklarımız dışarıda kaldı. Bizim çocuklarımız da gazi çocuğu veya yakınıdır. Diğer gazilere tanınan bu haktan bize de tanınmasını istiyoruz.Biz Kıbrıs’ı Türk Cumhuriyeti yapan insanlarız" dedi.

Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun bu konuda daha aydınlatılması konusunda bir dosya hazırlanarak, tabandaki şikayetleri dile getirmesi için üst makamlara götüreceklerini dile getirdi.