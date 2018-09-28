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Gaziler, müezzinleri dövenlerin cezasız kalmasına isyan etti

İzmir Torbalı’da sela okuyan imam ve müezzine saldıran darbe yandaşlarının cezasız bırakılmasına tepki yağıyor. 15 Temmuz gazileri, “Hainlerin kurşunları bile bizi bu karar kadar yaralamadı” dediler.

28 Eylül 2018 Cuma 11:17
Gaziler, müezzinleri dövenlerin cezasız kalmasına isyan etti

Toplumda infiale neden olan yargı kararlarına bir yenisi daha eklendi. ABD talimatlı FETÖ’cülerin kalkıştığı 15 Temmuz darbe gecesinde selâ okuyan imam ve müezzinlere saldıran vandalları serbest bırakan mahkemeye tepki yağıyor. 23 sanıktan 20’sini salıveren, 3 kişiye ise uyduruk cezalar vererek hükmün açıklanmasını geri bırakan İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin vicdanları yaraladığını belirten hukukçular ve 15 Temmuz gazileri isyan etti.

‘DARBEYE YARDIM’DAN YARGILANMALILAR

Mahkeme kararına tepki gösteren Avukat Yahya Turan, kararın 15 Temmuz ruhuna gölge düşürdüğünü ifade etti. Yargılama usulünün yanlış olduğuna değinen Turan, şunları dile getirdi: “Zanlıların eylemi savcılarca kamuya zarar olarak değerlendiriyor ama bu darbeye yardım ve yataklık suçudur. Sonuçta darbeye bir çağrı var, talimat var. Selaların susturulmasına yönelik darbeciler arasında yazışmaların olduğu da tespit edilmiş durumda. İzmir’de ise birileri bunu kendisine vazife olarak görüp gidip selayı durdurmaya çalışıyor. Bu vakada da diğer bölgelerdeki benzer olaylardaki saldırganların tamamı aynı darbeciler gibi yargılanmalarıdır. Darbeye nasıl silahla katılan kişi oluyorsa aynı şekilde bunlar da sopa kullanıyor, cebir ve şiddet eyleminde bulunuyor.”

YARGI BİR KEZ DAHA VURDU

Sela okuyan cami görevlilerine saldıranları aklayan mahkemeye bir sert tepki de 15 Temmuz Gazileri Platformu’ndan geldi. Platform Başkanı Erol Bulut, “15 Temmuz bu ülkenin bir kaderi oldu ancak ondan ders almak lazım yargımızın da buna uygun davranması gerekiyor. İzmir’deki bu vandallar sela okuyan hocalarımıza saldırarak hem dinimize hakaret etmişlerdir hem de darbe yandaşlığı yapmışlardır. Yargının vandallara karşı bu kadar masumane tutum göstermesi bizi üzmüştür” dedi.

KURŞUN ACISI GİBİ KARAR

15 Temmuz gazisi Mahfuz Göl de şunları söyledi: “Cesaretimizin tetikleyicisi olan selaları İzmir’de susturmak isteyen canilerin cezasız kalmaları bana bir kurşun acısı daha yaşattı. O insanlar bugün maalesef ve maalesef serbest kaldı. Darbe gecesi hocaefendimize kalkan el tüm 15 Temmuz gazilerine kalkmıştı.” 15 Temmuz’un tek gurbetçi gazisi olan ve hayatını Fransa’da sürdüren Göl, şöyle devam etti: “O selalar olmasaydı belki o kadar cesaretli ve heyecanlı olamazdık. Hocalarımız sela vermeseydi belki de canla başla mücadele edip hayatımızı ortaya koyamazdık. Selalar sayesinde anladık ki ülkemiz gerçekten zorda ve bizlere ihtiyacı var. Selalar sayesinde alanlara koştuk, tanklara direndik, darbecilere boyun eğmedik, kurşun yesek de tekrar kalktık göğsümüzü siper ettik...

23’Ü DE SERBEST BIRAKILDI

Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi İzmir Torbalı’da selâ okuyan imam ve müezzine saldıran darbe yandaşları mahkemece komik cezalara çarptırıldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Sela okuyan müezzin Süleyman Süngü ve cami imamı Ekrem Kara’yı darp ederek, kamu görevlilerinin görevini yapmasını engelleyen ve kamu malına zarar veren 23 sanıktan 20’si tahliye edildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 11:17
  1. 15 Temmuz gecesi İzmir Torbalı
  2. sela okuyan müezzine darp

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