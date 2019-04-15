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Gaziler Kıbrıs’ta anılarını tazeledi

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Kayseri Hava İndirme Tugayı 3.

15 Nisan 2019 Pazartesi 18:39
Gaziler Kıbrıs’ta anılarını tazeledi

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Kayseri Hava İndirme Tugayı 3. Paraşüt Taburu gazi ve aileleri Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45. yıl dönümünde gittikleri Kıbrıs’ta anılarını tazeledi.


Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Kıbrıs’a giden gaziler, omuz omuza savaşırken şehit düşen silah arkadaşlarını unutmadı. Şehitlerin mezarında dua eden gaziler ayrıca Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nde düzenlenen madalya töreni ile milli mücadele madalyalarına kavuştu.



Birbirlerini tanıyamadılar


45 yıl sonra verilen madalyalar gazileri onurlandırırken seyahat sırasında ilginç anlar ortaya çıktı. Kayseri Hava İndirme Tugayı 3. Tabur 3. Bölük’te asker arkadaşlığı yapan ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 1953/3 Tertip Ordulu Mustafa Kemal Şensoy ile Samsunlu Mustafa Tosun, Kıbrıs’a arka arkaya gittikleri otobüste birbirlerini tanıyamadı.


Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, "Kıbrıs’a gidenler içerisinde Ordu merkez nüfusuna kayıtlı Mustafa Kemal Şensoy da var" demesi üzerine Samsun Çarşamba nüfusuna kayıtlı Mustafa Tosun, 45 yıldır görmediği asker arkadaşını görünce duygulandı ve arkadaşına sarılarak özlem giderdi.


Madalya törenine, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, TBK Gaziler Derneği Genel Başkanı Adil Çümen, Emekli Paraşüt Albay Orhan Ceylan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanları ve gazi aileleri katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 18:39
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