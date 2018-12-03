Gaziler duruşmada 15 Temmuz gecesini anlattı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda gerçekleştirilen duruşmada, darbecilerin açtığı ateş sonucu yaralanan 15 Temmuz gazileri, olay günü yaşadıklarını anlattı.

Müşteki Mehmet Cemal Almaz, 15 Temmuz'da arkadaşlarıyla piknikte olduğu sırada eşinin kendisini arayarak darbe girişimi olduğunu söylediğini aktardı.

Bunun üzerine darbecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alabileceklerine karşı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmeye karar verdiğini ifade eden Almaz, "Seçilmiş cumhurbaşkanına yönelik olası saldırıya karşı koymak ve milli iradeye sahip çıkmak amacıyla hareket ettim." dedi.

Külliye'ye geldiğinde Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı etrafında konuşlandırılan zırhlı araçları gördüğünü bildiren Almaz, buradaki vatandaşlarla askerleri ikna etmeye çalıştıklarını ancak bu çabalarının karşılık bulmadığını söyledi.

Diyalog kurmaya çalıştıkları askerlerin kendilerine tepki gösterdiğini dile getiren Almaz, bir süre sonra darbecilerin kontrolündeki helikopterin ateşine maruz kaldıklarını kaydetti.

Vücuduna 15 şarapnel parçası isabet ettiğini anlatan Almaz, aynı zamanda bacağının kırıldığını ifade etti.

Elinde telsiz olan bir askerin hava desteği istediğini duyduğunu belirten Almaz, "Bu talepten sonra yani helikopter saldırısından önce zırhlı araçlar kapaklarını kapattı. Baş münafık FETÖ elebaşı Gülen başta olmak üzere darbecilerden şikayetçiyim." diye konuştu.

- "Yanımdaki sivil vuruldu"

Müşteki Mehmet Koca da olay tarihinde evinde bulunduğu sırada darbe girişimine ilişkin sosyal medyadaki haberleri gördüğünü belirtti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığında görev yapan bir arkadaşını aradığını, onun da yaşananların FETÖ'cülerin bir kalkışması olduğunu söylediğine değinen Koca, demokratik tepkisi göstermek için sokağa çıktığını, bir vatandaşın aracıyla Jandarma Genel Komutanlığının önüne gittiğini dile getirdi.

Buradaki vatandaşlarla askerleri ikna etmeye çalıştıkları bilgisini veren Koca, "Sabah saatlerine kadar burada kaldım, uçaktan atılan bombanın etkisiyle sol kulağımda işitme kaybı oldu. Jandarma Genel Komutanlığı binasının üst katından açılan ateş sonucu yanımdaki bir sivilin vurulduğuna şahit oldum, darbecilerden şikayetçiyim." şeklinde beyanda bulundu.

- Eşi de yaralandı

Müşteki Ali Karaca ise eşi Ayşe Karaca ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmek için evden ayrıldıklarını ancak yolların kapalı olması nedeniyle buraya ulaşamadıklarını ifade etti.

Jandarma Genel Komutanlığı önündeki kalabalığı görünce buraya yöneldiklerini anlatan Karaca, karargahtan açılan ateş sonucu eşinin ayağından yaralandığını, onu hastaneye götürmek için araca taşıdığı sırada kendisinin de ayağından vurulduğunu fark ettiğini belirtti.

15 Temmuz gazisi Karaca, darbecilerden şikayetçi olduğunu belirterek davaya katılmak istediğini sözlerine ekledi.

Duruşmaya ara verildi.