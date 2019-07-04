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Gazikent Gençlik Merkezi yüzleri güldürüyor

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gazikent Gençlik Merkezi gençlerin kalplerine dokunmaya devam ediyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:38
Gazikent Gençlik Merkezi yüzleri güldürüyor

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gazikent Gençlik Merkezi gençlerin kalplerine dokunmaya devam ediyor.


Gazikent Gençlik Merkezi, Yavuzeli Gençlik Merkezi’nde faaliyetlere katılan gençleri şehir merkezine getirerek unutamayacakları bir gün yaşattı. Yavuzeli Gençlik Merkezi’nde yaz aylarındaki boş zamanlarını çeşitli etkinliklerle değerlendiren gençlere sürpriz yaptılar. Gençleri Yavuzeli’nden alarak şehir merkezine getiren Gazikent Gençlik Merkezi Liderleri ve Gönüllüleri, sinema etkinliği düzenledi. İlk defa sinemaya gelme şansı bulan gençlerin mutlulukları ise gözlerinden okunuyordu. Sinemanın ardından ise Gazikent Gençlik Merkezi’ne getirilen gençler futboldan ok atmaya, sokak oyunlarından dart’a kadar birçok faaliyete katıldı.


Bir süpriz de Kaymakam Taşkın’dan


Gazikent Gençlik Merkezi’nin sürprizinden haberdar olan Yavuzeli Kaymakamı Ramazan Taşkın ise gençleri yalnız bırakmadı.Gençlerle birlikte sinema etkinliğine dâhil olan Kaymakam Taşkın’a ise Gaziantep Gençlik Hizmetleri Müdürü Eyyüp Dinçoğlu eşlik etti.


Gazikent Gençlik Merkezi’ni çok beğendi


Sinema etkinliğinin ardından gençlerle birlikte Gazikent Gençlik Merkezi’ne gelerek sportif faaliyetlere de katılan Yavuzeli Kaymakamı Ramazan Taşkın, Gazikent Gençlik Merkezi’ni çok beğendiğini ifade etti. Gaziantep Gençlik Hizmetleri Müdürü Eyyüp Dinçoğlu ile birlikte gençlik merkezini gezen Kaymakam Taşkın, “Gaziantep gibi güzel bir şehire ve bu şehrin gençliğine yakışır bir tesis inşa edilmiş. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Daha değerlisi gençlerimizin bu tür programlarla yüzlerinin güldüğünü görmek bizleri mutlu ediyor. Tüm Gazikent Gençlik Merkezi ailesine bu gençleri böyle anlamlı programlarda buluşturduğu için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:38
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