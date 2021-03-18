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Gündem Gazi'den İmamoğlu’na çok sert tepki! Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil
Gündem

Gazi'den İmamoğlu’na çok sert tepki! Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil

Edirnekapı Şehitliği'ne düzenlenen Çanakkale Şehitleri'ni anma töreninde gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diyerek bağıran gazi yakınına İmamoğlu "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" diyerek tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 11:48:00 - 2021-03-18 11:56:34
Gazi'den İmamoğlu’na çok sert tepki! Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil

Edirnekapı Şehitliği'nde Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Törene katılan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şehit mezarlarını ziyaret ederken, gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişinin tepkisiyle karşılaştı.

"Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diye bağıran gazi yakınına İmamoğlu "Sonra konuşuruz. Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" diye yanıt verdi. Gazi yakını olduğunu söyleyen kişi güvenlik görevlilerince alandan uzaklaştırıldı.

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