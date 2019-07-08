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Gaziantep’ten Japon turist atağı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Japonya gezisi sonrası değerlendirmelerde bulundu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:11
Gaziantep’ten Japon turist atağı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Japonya gezisi sonrası değerlendirmelerde bulundu. Gezinin başarılı geçtiğini belirten Şahin, turizm açısından önemli çalışmalar yapıldığını belirterek “Daha çok Japon turisti, Gaziantep’e getirebilmek için seyahat acenteleriyle olumlu görüşmelerimiz oldu. Yapılması gereken çalışmaları olgunlaştırdık” dedi.


Japonya gezisi sonrası yapılan projeleri incelemek için sahaya çıkan Büyükşehir Belediye başkanı Fatma Şahin, hafta sonunu yoğun geçirdi. Şahin, Alleben Göleti, Erikçe Piknik Alanı ve Kuzey Antep Yolu Viyadüğü’nü teknik ekibiyle gezerek gelinen aşamalar ve yapılanlar hakkında bilgi aldı.


Japonya’da 5 gün süren gezisi hakkında açıklamada bulunan Şahin, “Hem Japonya’nın kalkınma ajansı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA)’dan hibe şeklinde aldığımız destekleri anlatmak hem de bundan sonraki yapacağımız akıllı şehirler, sosyal konutlar, enerji, ulaşımla ilgili projelerde yapılacak çalışmaları göstermek için gittik. Japonya gezisi çok başarılı geçti. Üç şehirde hem belediye başkanlarıyla, hem oradaki kalkınma ajansının başkanlarıyla hem de özel sektörle, özellikle Panasonic gibi Japon devleriyle görüşme fırsatımız oldu. Bizim açımızdan da güzel bir çalışma oldu. Daha çok Japon turisti Gaziantep’e getirebilmek için seyahat acenteleriyle başarılı görüşmelerimiz oldu. Yapılması gereken çalışmaları olgunlaştırdık” ifadelerini kullandı.


Çalışmaları yerinde inceledi


Kuzeyşehir’de incelemelerde bulunan ve bitimine az kalan Kuzey Antep Viyadüğü’nü yerinde gören Şahin, şehrin daha sağlıklı büyüyebilmesi için çok fazla konut ihtiyacının olduğunu belirterek şunları söyledi, “Üç bin konutu tamamlanmak üzere, 2 bin konutu yapım aşamasında olan ana hedefimiz 50 bin konutluk bir Kuzeyşehir. Şehrimiz çok hızlı büyüyor. Konutlarımızın da hem ödemesi, hem de yaşam kalitesi bakımından çok güzel bir şehir kurduk. İçinde komşuluk, balkonları, iç dizaynları, 2+1, 3+1, 4+1 gibi seçeneklerin sunulduğu bir şehir tamamlanmak üzere. Altyapısını su kanalizasyon idaremiz yapıyor. Üst yapısında fen işleri daire başkanlığımız çalışıyor. Buranın en büyük özelliği rahmetli Turgut Özal’ın yaptığı viyadüğü artık bir belediye kendi imkanlarıyla yapıyor. Bunun aslında ne kadar önemli olduğu Türkiye’nin yerel yönetimlerde geldiği noktayı gösteren çok değerli bir örnek. Bu viyadükle artık Kuzeyşehir’e şehir merkezinden 15 dakika içinde ulaşabiliyorsunuz. İçindeki okullar tamamlanınca sosyal tesisler tamamlanınca yaşam başlayacak. Bu günde teknik arkadaşlarla yapılacak işleri yerinde görmek için geldik. Şehrimize milletimize hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:11
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