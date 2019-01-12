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Gaziantep'ten Cerablus'a atanan Vali Yardımcısı'ndan acı haber

Mehmetçiğin terör örgütlerine yönelik düzenlediği Fırat Kalkanı operasyonu ile terörden temizlediği Cerablus’tan sorumlu Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, odasında ölü bulundu.

12 Ocak 2019 Cumartesi 14:09
Gaziantep'ten Cerablus'a atanan Vali Yardımcısı'ndan acı haber

Fırat Kalkanı operasyonu ile terör örgütlerinden temizlenen Cerablus’tan sorumlu Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Cerablus’ta kaldığı odada ölü bulundu.

Kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen İmamgiller’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek. Sabah saatlerinde cenazesi Cerablus’tan alınarak Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet hastanesine getirilen Vali Yardımcısı İmamgiller’in cenazesi burada yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

Vali Yardımcısı İmamgiller kimdir?

Sivas ili Şarkışla ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Şarkışla ilçesinde yaptı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılında Artvin Kaymakam adayı olarak Mülki İdari Amirliği mesleğine girdi.Trabzon Şalpazarı, Tunceli-Ovacık, Malatya-Arapgir, Rize-Fındıklı ilçesinde Kaymakamlıkları, Tokat, Kahramanmaraş, Karaman, Kilis Vali Yardımcılıkları görevinde bulundu. Ağustos 2017 yılı Kararnamesi ile Gaziantep Vali Yardımcılığı görevine atandı. Vali Yardımcısı İmamgiller evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 14:09
  1. Kilis
  2. Karaman
  3. Tunceli
  4. Trabzon
  5. Tokat
  6. Sivas
  7. Rize
  8. Kahramanmaraş
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