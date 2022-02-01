Gaziantep'ten Arap ülkelerine 163 bin küçükbaş hayvan ihraç edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programı kapsamında düzenlenen törenle "Ücretsiz Aşı Temini ve Uygulanması Protokolü" imzalandı.

Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, 84 milyon insanın tarlasından sofrasına giden uzun bir yol olan tarım ve ormancılık konusunda bakanlığın yanı sıra diğer kamu kurumlarının katkısının önemli olduğunu söyledi.

Gaziantep'ten geçen yıl Ortadoğu'ya 163 bin küçükbaş hayvan ihraç edildiğine dikkat çeken Pakdemirli, Gaziantep’in yeniden Ortadoğu’nun canlı hayvan merkezi olması için bu sektöre desteği sürdüreceklerini ifade etti.

Pakdemirli, sağlıklı ve kaliteli hayvansal gıdalara talebin her geçen gün arttığına işaret ederek, “Zoonoz hastalıklar, toplum sağlığını ciddi olarak tehdit ediyor. Hayvan sağlığının güvence altına alınamadığı bir ortamda, insan sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini sürdürmek mümkün değil.” diye konuştu.

“Sektörü desteklemeye devam edeceğiz”

Hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenilirliği ve halk sağlığı gibi konularda önemli sorumluluklar üstlendiklerini dile getiren Pakdemirli, sadece kamu hizmeti sunan veteriner hekimler vasıtasıyla geçen yıl 9 farklı hastalık grubunda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda 75 milyon aşılama yaptıklarını bildirdi.

Pakdemirli, “Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı” ile şap, sığır ve koyun keçi brusellozu, şarbon, koyun keçi çiçek, koyun keçi vebası, mavidil, kuduz ve sığırların nodüler ekzantemi hastalıklarına karşı koruma amaçlı yoğun bir şekilde aşılama çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlattı.

Zoonotik hastalıklara özel önem verdiklerini belirten Pakdemirli, hastalıkların insan ve hayvan sağlığını tehdit eden risklerini bertaraf etmek için gerekli tedbirlerin en üst seviyede alındığını vurguladı.

Pakdemirli, hayvan hastalıklarıyla mücadelenin yanında hayvancılığı izlemek için yürüttükleri, hayvanların kimliklendirilmesi, hayvan hareketlerinin kontrolü, halk sağlığı ve hayvan refahının sağlanması, hastalıkların teşhis ve tedavi hizmetlerinin sağlanması ve sağlıklı hayvansal ürün elde edilmesine yönelik çalışmalara değindi.

Geçen yılın sonunda yerli ve milli "Elektronik Küpe Hayvan Takip Sistemi"ni tanıttıklarını ifade eden Pakdemirli, benzer çalışmalar için sektörü desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Pakdemirli, hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadeleye yönelik diğer çalışmalara değinerek, “2022'de Bakanlığımızca yapılan çalışmalar neticesinde brusella, şap ve koyun-keçi vebası hastalığının eradikasyon çalışmalarını başlatmış bulunmaktayız.” dedi.

“Hayvancılığa önemli katkı sunacak”

Bakanlığın aşılama programında yer alan ve ücretli olan aşıların bedeliyle uygulama ücretlerinin hayvan sahipleri adına karşılanması için Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile protokol hazırladıklarını dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

“Söz konusu protokol kapsamında şap ve koyun keçi çiçek aşılarının bedeli ile diğer tüm aşıların uygulama ücretleri ve aşılama çalışmaları için gerekli malzemeler Gaziantep Büyükşehir Belediyesince karşılanacak ve yaklaşık 2,8 milyon lira maliyeti olacak. Gaziantep'te 2022 yılı boyunca Bakanlığımız TÜRKVET Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan yaklaşık 194 bin büyükbaş ve 700 bin küçükbaş hayvanın tamamı ve yaklaşık 5 bin kedi köpek aşılama kapsamına alınacak. Protokol çerçevesinde Bakanlığımızca, büyükbaş hayvanlara brusella, nodüler eksantem, küçükbaş hayvanlara brusella ve koyun keçi vebası aşıları ücretsiz temin edilecek. Uygulamalar il, ilçe müdürlüklerimizde görevli yaklaşık 120 veteriner hekim ve veteriner sağlık personelimizce yapılacak. Ulaşımda kullanılacak araçlar il, ilçe müdürlüklerimizce sağlanacak. Aşılamadan doğacak anaflaktik şok sonucu ölüm ve atıkların tazminatı Bakanlığımızca ödenecek. Böylece, 2022 yılında Gaziantepli yetiştiricilerimizin hayvanlarına şap, brusella, LSD, PPR, koyun keçi çiçek ve kuduz aşıları yapılacak ve ödemeleri gereken 2 milyon 390 bin lira da ceplerinde kalmış olacak.”

Pakdemirli, bu uygulamayı tüm ülkeye yaymak için Türkiye Belediyeler Birliği ile de “Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı Kapsamında Ücretsiz Aşı Temini ve Uygulanması Protokolü” imzalayacaklarını belirterek, iki protokolün de ülke hayvancılığına önemli katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

“Tüm belediyelere örnek olmalı”

Gaziantep Valisi Davut Gül de Tarım ve Orman Bakanlığının desteklerinin tüm illerde sürdüğünü, tarım ve hayvancılığa yerel katkı sağlanmasının da çok önemli olduğunu dile getirdi.

Protokollerin, üretim artışına katkı sağlayacağını belirten Gül, iş birliği konusunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırlamış olduğu son rapora göre bulaşıcı hastalıklar, küresel ısınma, iklim değişikliği, su kıtlığı ve biyoçeşitlilikte azalmanın dünyayı bekleyen en büyük tehlikelerden olduğuna dikkati çekti.

Şahin, “Güçlü bir dünya ve güçlü bir Türkiye olabilmemiz için ordumuz ne kadar güçlüyse gıda güvenliğimiz de bir o kadar önemli. Bu da topraktan başlıyor.” dedi.

Aynı programda Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında ise “Gaziantep İli Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Ücretsiz Aşı Temini ve Uygulaması, Aşılama Bizden Üretim Sizden Projesi Protokolü” de imzalandı.

Konuşmaların ardından söz konusu protokoller imzalandı. (İLKHA)