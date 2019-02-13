Gaziantep’teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 1 kilo 225 gram esrar, bir miktar bonzai, eroin, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonrası ise 19 şüpheli şahıs yakalanırken, 2 şahıs kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Şehitkamil ilçesindeki ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili geniş çaplı bir operasyon yapıldı. Yapılan operasyon sonrası çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken A.A., M.G., U.A., Z.A., A.Ş., M.Ç., A.S., İ.G., F.K., M.A., S.A., M.E., Ç.B., Y.O, A.G. ve E.K. isimlerinde toplam 16 şüpheli şahıs da çalmış oldukları malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan yapılan çalışmalarda 25 şüpheli şahıs üzerinden ise 16 adet gerçek tabanca, 11 adet pompalı tüfek, 8 adet kuru sıkı tabanca ve bunlara ait toplam 168 adet fişek elegeçirildi. Yakalanan şüpheliler ise adli makamlara sevk edildiler.