Gaziantep’teki tutkal imalathanesinde yangın Yaralanan iş yeri sahibi, 19 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te tutkal imalathanesinde çıkan yangında yaralanan iş yeri sahibi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 11 Ocak’ta Sanayi Mahallesi 6038. sokaktaki tutkal imalathanesinde çıkan yangında ağır yaralanan iş yeri sahibi Durmuş Mestanoğlu (54), tedavi gördüğü 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Tedavi Merkezindeki 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Mestanoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. 11 Ocak’ta Sanayi Mahallesi’nde tutkal imalathanesinin boya karıştırma kazanında meydana gelen elektrik arızası nedeniyle çıkan yangında, 2’si ağır 5 kişi yaralanmıştı.

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