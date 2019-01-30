0553 313 94 23

Gaziantep’teki tutkal imalathanesinde yangın

Yaralanan iş yeri sahibi, 19 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:24
Gaziantep’teki tutkal imalathanesinde yangın

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te tutkal imalathanesinde çıkan yangında yaralanan iş yeri sahibi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 11 Ocak’ta Sanayi Mahallesi 6038. sokaktaki tutkal imalathanesinde çıkan yangında ağır yaralanan iş yeri sahibi Durmuş Mestanoğlu (54), tedavi gördüğü 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Tedavi Merkezindeki 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Mestanoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

11 Ocak’ta Sanayi Mahallesi’nde tutkal imalathanesinin boya karıştırma kazanında meydana gelen elektrik arızası nedeniyle çıkan yangında, 2’si ağır 5 kişi yaralanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 11:24
  1. Gaziantep
  2. tutkal imalathanesi
  3. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında karar
    1. Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında..
    2. TSK'da FETÖ ile yoğun mücadele
    3. FETÖ'nün 'mahrem imamına' hapis cezası
    4. Afrika’ya özel önem
    5. 18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu
    6. Uyuşturucu baronu böyle adliyeye..
    7. İşdünyası, fırsat dolu fikirlere..
    8. Konyaspor'dan büyük hedefler için..
    9. Schneider Electric, dünyanın en..
    10. Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın..
    11. Sarıgül resmen açıkladı: Birlikte..
    12. Fiorentina-Roma İtalya Kupası maçı ne..
    13. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya..
    14. İhracata 30 anlaşmalı doping
    15. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    16. Avrupa borsaları
    17. FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası
    18. Siyonist yerleşimcilerden Batı..
    19. Apple'dan Türkiye açıklaması: İndirim..
    20. Liverpool - Leicester City Premier Lig..
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!