Gaziantep'teki trafik kazası Yaralanan 3 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi- Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 3 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, yaralılardan Hakkı Ağca, Nurdağı Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Ağca'nın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Mehmet Ali D. yönetimindeki 27 BSH 53 plakalı hafif ticari araç, dün Nurdağı ilçesine bağlı Gökçedere kavşağı yakınlarında Süleyman Ağca'nın kullandığı 80 GK 191 plakalı otomobille çarpışmış, kazada Ayşe Ağca ve İbrahim Saçlıçoban yaşamını yitirmiş, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Hidayet ve Hakkı Ağca yaralanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.