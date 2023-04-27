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Konut Projeleri Gaziantep'teki TOKİ konutları bitiyor
Konut Projeleri

Gaziantep'teki TOKİ konutları bitiyor

Yeniakit Publisher
2023-04-27 07:28:00 -
Gaziantep'teki TOKİ konutları bitiyor

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde temeli depremden hemen önce atılan TOKİ konutları hızla yükseliyor. CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Alper Öztürk, depreme rağmen ayakta kalan o konutların son halini görüntüledi ve ayrıntıları TOKİ Uzmanı Cüneyt Bilgin’e sordu.

Yaklaşık bir buçuk ayda yükseldi, yıl sonuna doğru hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Görüntüler, 10 Mart tarihine ait. Gaziantep’in Şahinbey ilçesine, TOKİ tarafından depremden hemen önce inşa edilen bu konutları ekranlarınıza getirmiştik. O tarihlerde hala temel aşamasında olan konutlar, aradan geçen yaklaşık bir buçuk ayın ardından işte bu hale geldi.

Peki projede kaç konut yer alıyor ve konutlar ne zaman teslim edilecek? Bu soruya TOKİ Uzmanı Cüneyt Bilgin, “789 konut vardı, bunlardan 560 tanesi bitme aşamasında. Yani şu anda 34 blok bitme aşamasında. Geri kalan 8 blokta çalışmalar devam ediyor. Burada 600 kişiye yakın çalışan var. Vatandaşlarımıza yıl sonuna kadar teslim edeceğimizi düşünüyoruz” şeklinde yanıt verdi.

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