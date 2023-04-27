Gaziantep'teki TOKİ konutları bitiyor

Yaklaşık bir buçuk ayda yükseldi, yıl sonuna doğru hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.



Görüntüler, 10 Mart tarihine ait. Gaziantep’in Şahinbey ilçesine, TOKİ tarafından depremden hemen önce inşa edilen bu konutları ekranlarınıza getirmiştik. O tarihlerde hala temel aşamasında olan konutlar, aradan geçen yaklaşık bir buçuk ayın ardından işte bu hale geldi.

Peki projede kaç konut yer alıyor ve konutlar ne zaman teslim edilecek? Bu soruya TOKİ Uzmanı Cüneyt Bilgin, “789 konut vardı, bunlardan 560 tanesi bitme aşamasında. Yani şu anda 34 blok bitme aşamasında. Geri kalan 8 blokta çalışmalar devam ediyor. Burada 600 kişiye yakın çalışan var. Vatandaşlarımıza yıl sonuna kadar teslim edeceğimizi düşünüyoruz” şeklinde yanıt verdi.

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