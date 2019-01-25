Gaziantep'teki terör operasyonu - Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde istihbarat, özel harekat ve olay yeri inceleme şube müdürlüklerinin katılımıyla PKK/KCK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kentte 23 Ocak'ta terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.