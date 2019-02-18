0553 313 94 23

Gaziantep’teki tarihi eser operasyonda ele geçirilenler şoke etti

Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığının tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda bin 857 adet sikke, 538 adet altın yüzük ile çok sayıda mühür, değerli taş ve takı ele geçirildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:00
Gaziantep’teki tarihi eser operasyonda ele geçirilenler şoke etti

Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığının tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda bin 857 adet sikke, 538 adet altın yüzük ile çok sayıda mühür, değerli taş ve takı ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı.



Gaziantep’te gerçekleştirilen tarihi eser operasyonda ele geçirilenler ağızları açık bıraktı. İl Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyonda bin 857 adet sikke, 538 adet altın yüzük, çeşitli mühürler ve değerli taşlardan oluşan takılar ele geçirilirken M.A. E.A. ve O.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı.



Öte yandan eserleri yurt dışına satma hazırlığı içerisindeyken yakalanan şahısların üzerilerinde yapılan aramalarda ise toplam iki bin 395 tarihi eser ele geçirilirken el konulan eserler Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’ne teslim edildi. Gözaltına alınan M.A. E.A. ve O.D. isimli şahısların Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği belirtildi.



Konu ile ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada ise, “İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarı çalışmalar ile birçok tarihi dönemlere ait bin 857 adet sikke, 538 adet altın yüzük, çeşitli mühürler ve değerli taşlardan oluşan takıların yurt dışına satılma hazırlığının olduğu bilgisi alınması üzerine operasyon gerçekleştirilmiştir. KOM Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen iki ayrı operasyonla şüphelilerin ellerinde bulunan toplam iki bin 395 parçadan oluşan tarihi eser ele geçirilerek Zeugma Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Olayın şüphelileri M.A. E.A. ve O.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış olup yapılan adli işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 18:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sekmen: “Çalışacağız, koşacağız ve yeni bir demokrasi destanı yazacağız”
    1. Sekmen: “Çalışacağız, koşacağız ve..
    2. Jandarma teşkilatının 180. yıl dönümü
    3. AK Parti'nin Isparta mitingi
    4. Adana'daki silahlı saldırı davasında..
    5. Borsa günü düşüşle tamamladı
    6. 4. kattan düşen yaşlı kadın hayatını..
    7. Suudi Arabistan'da alimler greve..
    8. ALTSO Başkanı Şahin: "Yazılanlar..
    9. 100. Yılında Ardahan Kongreleri..
    10. CHP Çaycuma ilçe yönetimi görevden..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hamlemizle..
    12. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    13. Göçen maden ocağının ’kaçak’ olduğu..
    14. Başkan Orhan köylere çıkarma yaptı
    15. Trakya Kent Konseyleri Birliği..
    16. Sunar: “Palandöken’in kalkınma..
    17. Adana Demirspor laktak testinden geçti
    18. Tavuğu kaçırılan horoz çılgına döndü!
    19. Yer: Sivas! Camide ahlaksızlık
    20. Bakan Kasapoğlu: "İzmir için çok güzel..
    21. Ak Parti’den Narman ve Oltu’ya seçim..
    22. Geleneksel 9. Çorlu Kitap Fuarı sona..
    23. Öcalan’ın yakalanmasını bahane ederek..
    24. Bilecik’te metruk binada yangın
    25. Beşiktaş'taki terör saldırısı davası
    26. Avrupa'da büyük gerilim! Savaş..
    27. Gaziantep’teki tarihi eser operasyonda..
    28. Otobüsteki taciz şüphelisini döverek..
    29. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:..
    30. KKTC’de sapık ev sahibi kiracısına..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!