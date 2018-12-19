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Gaziantep'teki silahlı kavga

Bir kişinin öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:51
Gaziantep'teki silahlı kavga

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili azmettirici olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abbas Yıldız'ın Çakmak Mahallesi Nizip Caddesi'ndeki iş yerinde tabancayla öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddia edilen A.A. polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çakmak Mahallesi Nizip Caddesi'ndeki iş yerinde 16 Aralık'ta çıkan silahlı kavgada yaralanan Abbas Yıldız (30) kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, cinayetin zanlısı A.T. tutuklanmıştı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:51
  1. azmettirici
  2. cinayet
  3. Gaziantep
  4. tutuklama

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