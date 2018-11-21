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Gaziantep'teki "küfürleşme" cinayeti davasında iki sanığa müebbet

Merkez Şahinbey ilçesinde 2 yıl önce çıkan ve bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 sanığa müebbet hapis cezası verildi

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:23
Gaziantep'teki "küfürleşme" cinayeti davasında iki sanığa müebbet

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2 yıl önce küfürleşme nedeniyle çıkan ve bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili yargılanan 2 sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Cengiz Yalnız'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanıklar Abdullah Yalanğoz ve Hüseyin Boyraz ile avukatları katıldı.

Sanık Yalanğoz, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Kavga sırasında olay yerindeydim, kabul ediyorum ama ben ateş etmedim. Suçsuzum." dedi.

Suçlamayı reddeden sanık Boyraz da beraat talebinde bulundu.

Tanık Ş.B, olay zamanı tarafların tartışmaya başladığını ve ayırmaya gittiğini belirterek, "Birbirlerine 'neden küfür ettin', 'küfür edemezsin' diye tartışıyorlardı. Yanlarına giderek, 'basit bir şey yüzünden tartışmaya değer mi?' diyerek yatıştırmaya çalıştım. Alkollü olduğu belli olan Cengiz, Hüseyin'in elindeki tüfeği tutup çekiştirmeye başladı. Bu sırada Abdullah tüfeği doğrulttu. Ben hemen kendimi yere attım. 6-7 kez silah sesi duydum ancak kendimi korkudan sakındığım için kimin ateş ettiğini görmedim." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiklerini ve maktule yönelik hedef gözeterek birçok kez ateş ettiklerini belirtip cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

İndirim yapılmasına yer olmadığına hükmeden heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

Merkez Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'nde 6 Temmuz 2016'da Cengiz Yalnız (25), küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle yaralanmış, kaldırıldığı Dr. Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:23
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