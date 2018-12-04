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Gaziantep'teki Karasu Çayı'nın renk değiştirmesi

Çaydaki kirliliğe Kahramanmaraş'tan gelen atıkların neden olduğu belirlendi

04 Aralık 2018 Salı 20:47
Gaziantep'teki Karasu Çayı'nın renk değiştirmesi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Karasu Çayı'ndaki kirliliğe Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinden gelen atıkların neden olduğu bildirildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, İslahiye ilçesinden geçen Karasu Çayı'ndaki su kirliliğinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uzmanları tarafından kontrol edildiği belirtildi.

Yapılan incelemede, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi tarafından gelen atıkların kirliliğe neden olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Konuyla ilgili yapılan görüşmelerde Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından başlatılan inceleme devam etmektedir. Sonucuyla alakalı kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Karasu Çayı’nın "siyah" akması ve köpürmesi üzerine dün inceleme başlatılmıştı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 20:47
  1. Gaziantep
  2. İslahiye ilçesi
  3. karasu deresi
  4. su kirliliği

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