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Gaziantep’teki imar değişikliği tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanı Lütfü Demir, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve beraberindeki heyet Gaziantep’te yapılmak istenen imar değişikliğine tepki gösterdi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:50
Gaziantep’teki imar değişikliği tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanı Lütfü Demir, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve beraberindeki heyet Gaziantep’te yapılmak istenen imar değişikliğine tepki gösterdi.


Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında Başkan Lütfü Demir ve Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Gaziantep’in Burak Mahallesi’ndeki bir arazide yapılan imar değişikliğine tepki gösterdi. Gaziantep kent genelindeki imar planlarında yanlış işler yapıldığını vurgulayan Demir ve Yılmazkaya, konun takipçisi olacaklarını açıkladı.


"İmar planlamaları kişilerin inisiyatifine bırakılmamalı"


CHP İl Başkanı Lütfü Demir yaptığı basın açıklamasında imar planlarının kişilerin inisiyatifine bırakılmaması gerektiğini söyleyerek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve ilçe belediye başkanlarına seslenerek, "Gaziantep imar planları bugünün ihtiyaçlarını karşılayıp, gelecekte öngörülen nüfus yoğunluğu ile ortaya çıkan ihtiyaçları karşılayabilecek uzun vadeli planlamalardır. Bu planlamalar kişilerin inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli projelerdir. Aynı zamanda da farklı çıkar gruplarına ve belediyelere de rant kapısı açmamalıdır. İmar planlamasında konu olan alanlar kentin ihtiyaçları göz önüne alınarak yapılmalıdır. Planlamalar yapılırken toplumla bilgi paylaşımı yapılmalı ve spekülasyonlar ortadan kaldırılmalıdır. Bu duruma imkan verecek durumlardan da kaçınılmalıdır. İmar planları önceden uygulanan planların devamı niteliğinde olmalı ve şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yapılmalıdır. Toplumsal sınıf ayrılıkları oluşturacak kararlardan özellikle uzak durulmalı, sosyal eşitlik gözetilmelidir. Şehrin ulaşım master planları da günün koşulları dikkate alınarak tekrar gözden geçirilmelidir. CHP eşitlikçi, yaşanabilir, toplum yararına uygun olarak yapılacak tüm işlerin yanında olacaktır ancak toplumun yararına olmayan, kişilerin inisiyatifine bırakılan ve rant kapısı oluşturan tüm işlerin de takipçisi olacaktır" dedi.


"Yeni imar planları şehrin sıkıntılarına çözüm olmalı"


CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ise yeni imar planlarının yeni sıkıntılar getirmek yerine mevcut sıkıntılara çözüm olması gerektiğini vurgulayarak, "Bakın şuanda ülkemizdeki ve şehrimizdeki güzide bir ailemizin bir alanı imara açlıyor. Türkiye’in her yerinde olduğu gibi Gaziantep’te de imar planları yapılabilir ama önemli olan bu planlamalar yapılırken şehrin yaşadığı mevcut sıkıntıları engelleyecek şekilde planlamalar yapmaktır. Bu yapılan imar değişikliği planında da kat sayısı yüksekliğinin sınırsız olması yarın bu bölgeye yeni yeni büyük binaların yapılabilme imkanını tanıyor. Böyle bir durumun olduğu bir ortam biz bırakın CHP olarak değil de insan olarak bu uyarıyı yapmak zorundayız. Ben inanıyorum ki bu alanın sahibi olan güzide ailemiz de bu uyarılarımız sonucu bu işin devamına gitmeyecektir. Zaten kanun de aykırı bir durum bu ve bu konu ile ilgili pek çok kurum dava açmış durumda. Bu imar planı böyle devam ederse ileri ki dönemlerde o bölgede ulaşım ve sağlık gibi pek çok sorun olacak. Yani biz yapalım da geçsin demekle olmaz bu iş" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:50
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