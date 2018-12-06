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Gaziantep'teki FETÖ/PDY davası

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başanı Mehmet Ali Arayıcı'nın yargılanmasına devam edildi

06 Aralık 2018 Perşembe 11:55
Gaziantep'teki FETÖ/PDY davası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı'nın yargılanmasına devam edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Arayıcı ile avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden gönderilen yazıda, FETÖ şüphelilerinin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerde sanık hakkında beyan bulunmadığının belirtildiğini kaydetti.

Sanık Arayıcı ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Seçimle yenemeyeceklerini anlayınca bu şekilde iftira attılar. Ben FETÖ'cü değilim, ailemde de FETÖ'cü yoktur. Açığa alındıktan sonra görevime iade edildim, aynı zamanda sendika başkanlığına devam etmekteyim. Beraatime karar verilmesini talep ederim." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı da sanık hakkında BİMER'e şikayette bulunan kişinin duruşmada tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, şikayetçinin dinlenmesinin dosyaya katkı sağlamayacağını belirterek, savcının talebini reddetti. Duruşma, eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

FETÖ/PDY'nin Gaziantep'teki sağlık yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Arayıcı'nın da arasında yer aldığı 39 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmış, yargılama aşamasında sanıkların dosyaları ayrılmıştı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:55
  1. FETÖ/PDY
  2. Gaziantep
  3. Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı

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