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Gaziantep'teki fabrika yangını

Plastik fabrikasının geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 10 saatlik çalışması sonucu söndürüldü- Soğutma çalışmaları devam ediyor

25 Temmuz 2019 Perşembe 07:56
Gaziantep'teki fabrika yangını

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren plastik fabrikasının geri dönüşüm deposunda dün gece henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı.

Alevler, ekiplerin 10 saatlik çalışması sonucu söndürüldü, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

İki katlı fabrikanın çökme riskine nedeniyle ekipler, güvenli mesafeden çalışma yürütüyor.

Fabrikada jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri tedbir amacıyla bekletiliyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 07:56
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