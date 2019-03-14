0553 313 94 23

Gaziantep'teki düğüne yönelik terör saldırısı davasında karar

Terör örgütü DEAŞ'ın sokak düğününü hedef alan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği saldırısına ilişkin davada, 7 sanık 58'er kez, 1 sanık 61 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi

14 Mart 2019 Perşembe 18:28
Gaziantep'teki düğüne yönelik terör saldırısı davasında karar

KAYSERİ (AA) - Gaziantep'te DEAŞ terör örgütünün sokak düğününü hedef alan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının, güvenlik gerekçesiyle nakledildiği Kayseri'de görülen davasında 8 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi gerekirken, tutuklu ve müşteki sayısının fazlalığı nedeniyle adliyenin konferans salonunda kapalı oturumla yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar Abdurrahman El-Najjar, Enes Karataş, Ahmet Köşgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Yunus Sarı, Mehmet Şahin Erğan, Ali Çalıkuşu ve Mehmet Çalıkuşu ile bazı müştekiler ve avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar Fadile Cebael ve çocuk sanık H.N.C. ise duruşmaya katılmadı.

Geçen celse kapalı oturumda görülen duruşmada sunduğu mütalaasını yineleyen savcı, sanıklar Abdurrahman el-Najjar, Ahmet Köşgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Mehmet Şahin Erğan, Ali Çalıkuşu, Mehmet Çalıkuşu, Fadile Cebael ve çocuk sanık H.N.C. hakkında, "anayasayı ihlal" suçundan birer, 57 kişinin ölümü ve sonrasında 3 polisin şehit edilmesi olaylarına ilişkin de "kasten öldürme" suçundan her sanık için 60 kez olmak üzere toplam 61 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Savcı, 10 sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından da cezalandırılmalarını, sanıklar Enes Karataş ve Yunus Sarı'nın ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Sanıklar, sanık avukatları ve müşteki avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını yapmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Abdurrahman el-Najjar, Ahmet Köşgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Mehmet Şahin Erğan, Ali Çalıkuşu ve Mehmet Çalıkuşu'na "anayasayı ihlal" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, 57 kişinin ölümü ve sonrasında 3 polisin şehit edilmesi olaylarına ilişkin de "kasten öldürme" suçundan sanık Abdurrahman el-Najjar'a 60'ar kez, diğer sanıklar Ahmet Köşgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Mehmet Şahin Erğan, Ali Çalıkuşu ve Mehmet Çalıkuşu'na ise 57'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme, ayrıca 8 sanığı, terör saldırısında 87 kişinin yaralanması nedeniyle de "öldürmeye teşebbüs" suçundan her bir yaralı için 18'er yıl olmak üzere hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Yunus Sarı ve Enes Karataş'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9'ar yıl hapis cezası verirken, sanıklar Fadile Cebael ve çocuk sanık H.N.C'nin delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.

- Olay

Gaziantep'te 20 Ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'ın, sokak düğününü hedef alan bombalı saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 57 kişi yaşamını yitirmişti. Soruşturma kapsamında 16 Ekim 2016'da hücre evine düzenlenen operasyonda, örgütün il genelindeki faaliyetlerini planlayan, lojistik destek sağlayan ve "canlı bomba" hücrelerini yöneten sorumlusu Mehmet Kadir Cebael, Şehitkamil ilçesinde saklandığı evde operasyonla etkisiz hale getirilmiş, aynı gün başka bir canlı bombanın ise üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 3 polis şehit olmuştu.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "kasten öldürme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından cezalandırılmaları talebiyle 12 sanık hakkında açılan dava, kamu güvenliği gerekçesiyle Kayseri'ye nakledilmişti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:28
  1. düğüne yönelik bombalı saldırı
  2. Gaziantep
  3. karar
  4. kayseri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep’teki terör saldırısı davasında 8 sanığa ceza yağdı
    1. Gaziantep’teki terör saldırısı..
    2. 'Cezaevinde dayak' iddiasıyla suç..
    3. Borsada endekslerin değişimi
    4. Bursa’da tefecilere darbe: 11 gözaltı
    5. "Her zaman yanımızda olan dost..
    6. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    7. Borsada günlük işlemler (2)
    8. Borsada günlük işlemler (1)
    9. "Vatandaşlarımıza en iyi yaşam..
    10. TBMM Başkanı Şentop Fas'tan ayrıldı
    11. ''Üreteceğiz ve satacağız''
    12. Ordu'da afetzedelere devlet desteği
    13. Tıp bayramı nedir, ne zaman ortaya..
    14. Bursa'da uyuşturucu operasyonu!..
    15. Moğolistan Savunma Bakanı Nyamaa Bakan..
    16. Fatsa’da 14 Mart Tıp Bayramı
    17. Melih Gökçek'ten kritik uyarı!..
    18. PTT soyguncusunun silahı oyuncak çıktı
    19. Gastronomiye lisansüstü destek
    20. Tatvan’da tıp bayramı kutlandı
    21. Malezya ve Singapur arasındaki kara..
    22. "Çözümlerin arandığı bir seçim..
    23. İnegöl bir çok ili geride bıraktı
    24. Tıp Bayramı nedeniyle Özel İmperial..
    25. Vali Gül’den "hekime şiddet" tepkisi
    26. Gürkan, mahalle sakinleri ile buluştu
    27. Organ bağışında Türkiye birincisi oldu
    28. Hemodiyaliz Ünitesinde pastalı Böbrek..
    29. Türkiye istedi! Interpol kırmızı..
    30. Pendik’te boş arazide erkek cesedi..
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu