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Gaziantep'teki düğüne yönelik bombalı saldırı davası

Sokak düğününü hedef alan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davanın, güvenlik gerekçesiyle nakledildiği Kayseri'de görülmesine devam edildi- Savcı, 10 sanık hakkında, "anayasayı ihlal" suçundan birer, 57 kişinin ölümü ve sonrasında 3 polisin şehit edilmesi olaylarına ilişkin de "kasten öldürme" suçundan her sanık için 60 kez olmak üzere toplam 61 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi

20 Aralık 2018 Perşembe 14:06
Gaziantep'teki düğüne yönelik bombalı saldırı davası

KAYSERİ (AA) - Gaziantep'te sokak düğününü hedef alan, 57 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin davanın, güvenlik gerekçesiyle nakledildiği Kayseri'de görülmesine devam edildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi gerekirken, tutuklu ve müşteki sayısının fazlalığı nedeniyle adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar Abdurrahman el-Najjar, Enes Karataş, Ahmet Köşgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Yunus Sarı, Mehmet Şahin Erğan, Ali Çalıkuşu ve Mehmet Çalıkuşu, tutuksuz sanık Fadile Cebael ile bazı müştekiler ve avukatları hazır bulundu.

Dosyası bu davayla birleştirilen tutuksuz çocuk sanık H.N.C. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmayı HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul da takip etti.

Kapalı oturumda görülen duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanıklar Abdurrahman el-Najjar, Ahmet Köşgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Mehmet Şahin Erğan, Ali Çalıkuşu ve Mehmet Çalıkuşu, Fadile Cebael ve çocuk sanık H.N.C. hakkında, "anayasayı ihlal" suçundan birer, 57 kişinin ölümü ve sonrasında 3 polisin şehit edilmesi olaylarına ilişkin de "kasten öldürme" suçundan her sanık için 60 kez olmak üzere toplam 61 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Savcı, 10 sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından da cezalandırılmalarını, sanıklar Enes Karataş ve Yunus Sarı'nın ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmederek, sanık ve avukatların esasa ilişkin savunma yapmak için süre talep etmelerinin ardından duruşmayı 14 Mart 2019'a erteledi.

- Olay

Gaziantep'te 20 Ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'ın, sokak düğününü hedef alan bombalı saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 57 kişi yaşamını yitirmişti. Soruşturma kapsamında 16 Ekim 2016'da hücre evine düzenlenen operasyonda, örgütün il genelindeki faaliyetlerini planlayan, lojistik destek sağlayan ve "canlı bomba" hücrelerini yöneten sorumlusu Mehmet Kadir Cebael, Şehitkamil ilçesinde saklandığı evde operasyonla etkisiz hale getirilmiş, aynı gün başka bir canlı bombanın ise üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 3 polis şehit olmuştu.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "kasten öldürme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından cezalandırılmaları talebiyle 11 sanık hakkında açılan dava, kamu güvenliği gerekçesiyle Kayseri'ye nakledilmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 14:06
  1. bombalı saldırı davası
  2. düğüne yönelik
  3. Gaziantep
  4. kayseri

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